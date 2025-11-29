Sara Kulka rastet aus: Ronald Schills Provokation eskaliert

Explosive Szenen bei "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown": Sara Kulka (35) und Ronald Schill (67), auch bekannt als "Richter Gnadenlos", liefern sich in der neuesten Folge ein hitziges Wortgefecht. Auslöser des Streits war eine provokante Bemerkung des 67-Jährigen. Als er Sara beim Blick auf eine überdimensionierte Margerite zu "Blümchensex" aufforderte, explodierte sie regelrecht. Wutentbrannt beschimpfte sie ihn: "Du bist so ein Widerling! Ich würde die Menschheit lieber ausrotten lassen, als dich an mich ranzulassen." Doch der ehemalige Senator provozierte weiter: "Du darfst meine Mätresse sein …" Während sie darauf zunächst mit "wandelnder, perverser Trigger" konterte, musste kurz darauf ihr kompletter Wutausbruch gepiept werden. Trotz der Eskapaden gab es wenig später eine überraschende Wendung, als Ronald der zweifachen Mutter den Familien-Videoanruf überließ, was sie zu Tränen rührte.

Parallel dazu lieferten sich auch Giulia Siegel (51) und Verena Kerth (44) einen handfesten Zoff über den Videocall. Nachdem die Tochter von Ralph Siegel (80) mehrfach betonte, nicht telefonieren zu wollen, versuchte die 44-Jährige, ihre Teampartnerin wenigstens zum Dazusetzen zu bewegen. Nach endlosem Hin und Her äußerte sie sich jedoch frustriert: "Ich möchte auch nicht mehr telefonieren. Giulia hat mir das kaputt gemacht." Während Verena klagte, die 51-Jährige quatsche nur von sich, warf diese mit Worten wie "bösartig" um sich. Und auch die Schlafsituation sorgte für Zündstoff, da es nur ein Bett pro Team gibt und beide Anspruch darauf erhoben hatten. Der Frust steigerte sich noch weiter, als nach der Nominierung klar war, dass die zwei ehemaligen Freundinnen erneut im "Dome" gegen Umut Tekin (28) und Stefan Kleiser antreten müssen.

Dass es zwischen Sara und Ronald in dem Format knallt, war eigentlich absehbar. Schon zuvor hatte es bei Villa der Versuchung ordentlich gekracht. Damals hatte sich der Brasilien-Auswanderer auf Kosten der gesamten Gruppe mehrere luxuriöse Nächte im Master Bedroom gegönnt – und das für satte 2.000 Euro pro Nacht aus dem gemeinsamen Gewinnpot. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin kochte vor Wut und warf dem Ex-Politiker Egoismus vor. Im hitzigen Streit ging Ronald sogar noch weiter und ätzte: "Hat sich deine billige Blondierung ins Gehirn durchgefressen?" Sara konterte knallhart: "Du bist ein wandelnder Perversling!" Eine Aussprache oder sogar eine Versöhnung blieb danach aus.

Imago Collage: Realiytstars Sara Kulka und Ronald Schill

Joyn / Christoph Köstlin Giulia Siegel und Verena Kerth, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020