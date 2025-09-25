Jessica Mulroney lehnt Buchdeal zu Ex-BFF Herzogin Meghan ab

Jessica Mulroney (45), die frühere beste Freundin von Herzogin Meghan (44), hat einem millionenschweren Angebot für ein Enthüllungsbuch eine Absage erteilt. Laut den Berichten von Mirror wurde Jessica, die in der Vergangenheit eng mit der ehemaligen Schauspielerin befreundet war, mehr als eine Million Dollar angeboten, um Details ihrer früheren Freundschaft preiszugeben. Insbesondere geht es um den Streit, der ihre Beziehung seit 2020 belastet. Dieser wurde durch Jessicas kontroverse Kommentare zur Black Lives Matter-Bewegung ausgelöst, die nicht nur ihre Freundschaft zu Meghan ins Wanken brachten, sondern auch ihre Karriere als Moderatorin beendeten.

Jessica und Meghan lernten sich in Toronto kennen, als Meghan für die Serie Suits vor der Kamera stand. Die Stylistin galt damals als eine der engsten Vertrauten der Ehefrau von Prinz Harry (41) und spielte eine zentrale Rolle bei Meghans Hochzeit mit Prinz Harry, bei der sie als Brautjungfer fungierte. Nach dem Zerwürfnis wurde die Distanz zwischen den beiden jedoch immer größer. Meghan hatte Jessica weder in ihr jüngstes Projekt "With Love, Meghan" eingebunden, noch gibt es Hinweise darauf, dass die beiden heute noch in Kontakt stehen. Auch ihre Social-Media-Profile spiegeln die Entfremdung wider, da weder Meghan noch Jessica einander dort folgen.

Insider aus der Verlagswelt berichten, dass Jessicas Geschichte für viele Verlage von großem Interesse ist, doch die dreifache Mutter möchte offenbar keine Skandale aufwärmen, um Vergeltung zu üben oder Aufmerksamkeit zu erregen. Die gebürtige Kanadierin scheint sich bewusst zu sein, dass ein solches Buch nicht nur ihre ehemalige Freundschaft weiter belasten, sondern auch ihrem eigenen Ruf schaden könnte.

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney mit Herzogin Meghan im März 2016

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney, Stylistin

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2025 in Vancouver