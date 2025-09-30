Mit ihren Schwestern: SelfieSandra startet zweiten Podcast

SelfieSandra (26), mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov, überrascht ihre Fans mit einem neuen Projekt: einem Video-Podcast gemeinsam mit ihren Schwestern. Unter dem Titel "4 Schwestern" läuft ihr neuer Vodcast ab sofort exklusiv auf RTL+. In den wöchentlichen Folgen stellt die Social-Media-Persönlichkeit ihre drei Schwestern Alexandra, Lorena und Michelle vor – und das immer mit viel Witz, Charme und den typischen Alltagsgeschichten. "Wir müssen Scheiße labern. Das können wir nämlich richtig gut!", betont Sandra gegenüber RTL.

In der ersten Folge beginnt es direkt mit einem besonderen Einblick: Sandra stellt ihre jüngste Schwester Lorena vor. Die 22-Jährige ist wohl das komplette Gegenteil von Sandra – was sich unter anderem in ihrer perfektionistischen Art, ihrer Vorliebe für ein ruhiges Leben und dem Verzicht auf häufiges Feiern zeigt. "Lorena ist schon so ein richtiges Clean Girl!", beschreibt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ihr Geschwisterkind in der Folge und verspricht, dass sich Fans auf eine authentische, humorvolle und sehr persönliche Show freuen können.

Bekannt wurde Sandra nicht nur durch ihre Social-Media-Aktivitäten und den Erfolg ihres Podcasts "Dick & Doof", sondern auch durch die Teilnahme an der 18. Staffel von "Let’s Dance". Ihre neue Show bietet nun eine ganz andere Seite der Influencerin, die sich wieder vermehrt auf das Thema Familie konzentrieren möchte. Jede Folge widmet sich einer der vier Schwestern, und Fans können sich auf spannende Geschichten und jede Menge Lacher freuen. Neue Episoden von "4 Schwestern" erscheinen immer montags und zeigen, dass bei der neuen "Make Love, Fake Love"-Moderatorin und ihren Schwestern Familie wirklich an erster Stelle steht.

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

Instagram / selfiesandra SelfieSandra mit ihren Schwestern Alexandra, Michelle und Lorena, September 2025

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Social-Media-Bekanntheit