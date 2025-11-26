Hatte Influencerin SelfieSandra schon einen Beauty-Eingriff?

SelfieSandra (26) ist in den vergangenen Jahren in die glamouröse Promiwelt eingetaucht. Doch die Influencerin macht nicht alle Trends der Branche mit. In ihrem Podcast "Vier Schwestern" spricht sie mit ihren Geschwistern Alex und Michelle nun über das Thema Beauty-Operationen. Ganz offen fragt sie in die Runde: "Wer hat hier denn schon Botox im Gesicht?" Nur Michelle muss zugeben, dass sie schon einmal zur Spritze gegriffen hat. Sandra selbst stellt klar: "Alex und ich sind clean. Ich will nichts damit zu tun haben."

Auch für größere Eingriffe wie Nasen-Korrekturen hat die Komikerin nichts übrig. Zu groß sei ihre Sorge vor Komplikationen und Schmerzen. "Ich habe schon so viel verrutschtes Zeug gesehen", merkt die Rheinländerin im Podcast an. In letzter Zeit habe die Social-Media-Bekanntheit öfter mitbekommen, dass sich Freunde oder Stars die eingespritzten Substanzen auflösen lassen. Besonders diese Prozedur sei mit großen Schmerzen verbunden. Da bleibe die 7 vs. Wild-Bekanntheit lieber ganz natürlich.

Den gemeinsamen Podcast von Sandra und ihren Schwestern gibt es erst seit wenigen Wochen. Neben der Influencerin, Alex und Michelle ist normalerweise auch noch ihre jüngste Schwester Lorena dabei. Für die Ladys war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie zusammen ein Projekt starten. "Wir müssen Sche*ße labern. Das können wir nämlich richtig gut!", witzelte die 26-Jährige zum Launch des Formats im RTL-Interview.

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

Instagram / selfiesandra SelfieSandra mit ihren Schwestern Alexandra, Michelle und Lorena, September 2025