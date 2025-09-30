Neuer Rekord: Taylor Swift hat 100 Millionen Alben verkauft

Taylor Swift (35) hat einen weiteren Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere erreicht. Die Sängerin ist nun offiziell die erste Frau in der Geschichte der Musikindustrie, die die Marke von 100 Millionen verkauften Alben übertroffen hat. Dies gab die Recording Industry Association of America (RIAA) bekannt. Laut ihren Angaben hat Taylor sogar die beeindruckende Zahl von über 105 Millionen verkauften Einheiten erreicht. Besonders ihr Album "1989" sticht mit ganzen 14 Millionen Verkäufen hervor. Mit Alben wie "Fearless", "Red" und ihrem 2024 veröffentlichten Werk "The Tortured Poets Department" erreichte sie ebenfalls Millionenrekorde.

Doch sie feiert nicht nur alte Erfolge, sondern auch kommende Meilensteine: Am Freitag erscheint ihr mit Spannung erwartetes neues Album "The Life of a Showgirl". Dieses beschreibt Taylor selbst als ein Abbild ihres Lebens während ihrer gefeierten "Eras Tour". Fans können sich darauf freuen, dass es an diesem besonderen Wochenende glanzvolle Kinoevents gibt. Bei der "Official Release Party of a Showgirl", die vom 3. bis 5. Oktober stattfindet, erwartet die Zuschauer nicht nur die Premiere des Musikvideos "The Fate of Ophelia", sondern auch Einblicke hinter die Kulissen der Albumproduktion und neue Lyric-Videos.

Abseits des neuesten Erfolgs sorgt die vielseitige Musikerin jedoch auch immer wieder für Kontroversen. So wurde sie laut Mirror kürzlich in einer Dokumentation auf Channel 4 für ihren Umgang mit Konflikten kritisiert. Im Zentrum steht ein Vorfall aus dem Jahr 2019: Damals hatte Taylor ihre Fans in den sozialen Medien dazu aufgerufen, sich öffentlich zu Scott Borchetta und Scooter Braun (44) zu äußern. Hintergrund war der Verkauf von Taylors Musikkatalog durch Scott an Scooter, den sie als Verrat empfand. Ihr ehemaliger Manager Rick Barker verurteilt die öffentliche Auseinandersetzung, da diese seiner Aussage nach zu Morddrohungen gegen Scooter und dessen Familie geführt habe.

IMAGO / ZUMA Press Taylor Swift, Sängerin

IMAGO / Imagn Images Taylor Swift, Januar 2025

IMAGO / Icon Sportswire Taylor Swift, Dezember 2024