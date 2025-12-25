In Doku: Taylor Swift teilt rührenden Liebesbrief von Travis

Taylor Swift (36) hat in ihrer Disney+-Dokuserie "The End of an Era" einen besonders intimen Moment geteilt: Während der letzten Episode am 23. Dezember las die Sängerin einen Liebesbrief vor, den ihr Partner Travis Kelce (36) ihr im Dezember 2024 geschrieben hatte. Travis hatte Taylor den Brief während ihrer finalen Eras-Konzerte in Vancouver überreicht und darin die Anfänge ihrer Romanze Revue passieren lassen. "So viele unglaubliche Erinnerungen auf dieser Tour", begann Taylor aus der gefühlvollen Nachricht zu lesen, "aber mein Lieblingsmoment war, dich zum ersten Mal live zu sehen und von einer Frau umgehauen zu werden, die mich nicht einmal kennt."

Die Geschichte ihres Kennenlernens begann im Juli 2023, als der NFL-Star ein Konzert der Sängerin in Kansas City besuchte. Dort hatte er gehofft, Taylor backstage zu treffen, und brachte sogar ein Freundschaftsarmband für sie mit. Doch das Treffen kam nicht zustande, woraufhin Travis die Episode in seinem Podcast "New Heights" humorvoll ansprach und damit die Ereignisse ins Rollen brachte. Wie Taylor später verriet, spielte auch ihre Mutter Andrea Swift eine entscheidende Rolle als Kupplerin. Der zweite Konzertabend in Kansas City sei der Beginn ihrer Liebesgeschichte gewesen, meinte Travis in seinem Brief und bedankte sich scherzhaft bei Taylors Tour-Manager Robert Allen, der die Shows in Kansas City möglich gemacht hatte.

Heute kann das Paar auf eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zurückblicken. Kurz nach Taylors Gastauftritt im Podcast von Travis im August nahm ihre Geschichte eine weitere Wendung, als er ihr einen Heiratsantrag machte. Die Verbindung des NFL-Stars und der international gefeierten Sängerin berührt Fans weltweit. Mit seiner Offenheit über die erste Begegnung und ihre gemeinsamen Momente unterstrich Travis, wie sehr ihn Taylor beeindruckt hat. Den Enthusiasmus und die gegenseitige Anziehungskraft, die sie schon zu Beginn ihrer Beziehung spürten, teilen beide bis heute.

