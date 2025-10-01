Diese BookTok-Hits erobern bald Netflix und Prime Video

Die Streaming-Giganten Netflix und Prime Video setzen auf den Hype um die BookTok-Community und bringen beliebte Bestseller auf die Bildschirme. So erscheint am 16. Oktober 2025 der dritte Teil der "Culpables"-Reihe von Mercedes Ron (32), "Culpa Nuestra", auf Prime Video. Die Geschichte verfolgt das dramatische Liebesleben von Noah und Nick, die erneut vor schweren Entscheidungen stehen: Ist ihre Liebe stark genug, um die Hindernisse zu überwinden, oder führt ihr Weg in verschiedene Richtungen? Fans können sich die ersten beiden Teile sowie das britische Remake "Meine Schuld: London" bereits jetzt auf Prime Video ansehen.

Auch Netflix hat einen großen Coup gelandet: Am 9. Januar 2026 feiert Emily Henrys Bestseller "Kein Sommer ohne dich" seine Premiere. Der Roman, im Original als "People We Meet on Vacation" bekannt, erzählt von einer zweiten Chance für Poppy und Alex, deren Freundschaft und mögliche Liebe nach einem Zerwürfnis auf dem Spiel stehen. In der Verfilmung dürfen sich Fans auf Tom Blyth (30) und Emily Bader in den Hauptrollen freuen. Darüber hinaus adaptiert Amazon E. Lockharts gefeierten Roman "We Were Liars" als Serie. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel setzt Amazon außerdem auf das Prequel "Family of Liars", welches noch tiefer in die düsteren Geheimnisse der Sinclair-Familie eintaucht.

Immer mehr Bestseller, die auf TikTok in der BookTok-Community Wellen geschlagen haben, finden nun ihren Weg auf die große Kinoleinwand oder in die nächste Streaming-Bibliothek. Dies bedeutet für Leser und Serienfans nicht nur neuen Stoff, sondern auch die Chance, ihre Lieblingsgeschichten in neuem Glanz zu erleben. Ob die romantischen Dramen von Emily Henry und Mercedes Ron oder die düsteren Geheimnisse aus E. Lockharts Universum – eins ist sicher: Die BookTok-Welle begeistert weit über die Bücherwelt hinaus.

Nicole Wallace, Mercedes Ron und Gabriel Guevara

Tom Blyth bei der Premiere von "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes"

Cast von "We Were Liars", Juni 2025

