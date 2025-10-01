Neue Entwicklungen im Rechtsstreit von Tobias Pankow & Tessa

Der Rechtsstreit zwischen Tobias Pankow und Tessa Bergmeier (36), der seinen Anfang 2024 im Sommerhaus der Stars nahm, scheint in eine neue Runde zu gehen. Tobias hat sich nun entschlossen, den renommierten Star-Anwalt Burkhard Benecken zu engagieren, um die rechtlichen Auseinandersetzungen weiterzuführen. Diese Entscheidung teilte der Reality-TV-Star kürzlich bei der Veranstaltung Angels Night von Kevin Platzer (26) im Interview mit Promiflash mit. "Es gibt was Neues. Und zwar habe ich mich auf den letzten Metern entschieden, den Star-Anwalt Deutschlands anzuheuern", verriet Tobias. Die Empfehlung, sich an Burkhard zu wenden, kam dabei von seiner Ex-Partnerin Sarah Kern (56), "weil er ihren Ex-Mann damals verteidigt hat". Sie wird mit den lobenden Worten in Richtung Anwalt zitiert: "Wärst du mein Anwalt gewesen, dann wäre es besser für mich ausgegangen."

Eine mögliche außergerichtliche Einigung zwischen den beiden Streithähnen ist offenbar erneut gescheitert. Laut Tobias gab es eine Anfrage für eine Mediation, die öffentlich in einem neuen Format hätte stattfinden können. Tessa soll jedoch direkt abgelehnt haben, wie der Realitystar enttäuscht erklärte: "Es wurde gar nicht diskutiert. Und ich habe ja mehrfach die Hand gereicht." Die vegan lebende Tessa hatte den Hobby-Jäger Tobias zuvor im Sommerhaus vor großem Publikum als "Mörder" bezeichnet und ihm "Lust am Morden" vorgeworfen, was den Ursprung dieses andauernden Konflikts bildet. Laut einem Bild-Bericht sei dem Mittdreißiger diese Beleidigung etwa 50.000 Euro wert. Tobias machte deutlich, dass er sich weiterhin für ein klärendes Gespräch geöffnet hätte, doch das Angebot blieb offenbar unbeantwortet. Ganz im Gegenteil: In einer Reihe von Instagram-Storys setzte Tessa ihre Kritik ungebremst fort. "Wenn er so viel Interesse an mir hat, hätte er mich auch einfach mal nach einer Autogrammkarte fragen können", wetterte das Model.

Der Konflikt, der beide einstigen Mitbewohner des Sommerhauses zu juristischen Gegnern machte, hat tiefe Spuren hinterlassen. Tessa, die neben ihrer Reality-TV-Karriere auch als Model aktiv ist, wurde nach ihren deplatzierten Ausrastern bei der vierten Staffel von Germany's Next Topmodel vor allem wegen ihres hitzigen Auftretens und ihrer klaren Meinung zur Tier- und Umweltthematik bekannt. Tobias hingegen äußerte sich in Interviews zwar oft kämpferisch, betonte aber auch, dass er sich um eine Klärung der Situation bemüht habe. Inzwischen überschattet der Streit ohnehin ihre kurze gemeinsame Zeit im "Sommerhaus", das beide als Kontrahenten verließen. Ein Ende des Rechtsstreits scheint derzeit nicht in Sicht. Die Unannehmlichkeiten einmal außer Acht gelassen, konnte der bislang eher unbekannte Unternehmensberater es immerhin von 814 Instagram-Followern auf stolze 11.500 Online-Fans und einen blauen Haken bringen.

RTL / Julia Feldhagen, Instagram / tessa.bergmeier Collage: Tessa Bergmeier und Tobias Pankow

RTL / Stefan Gregorowius Collage: Sarah Kern und Tobias Pankow

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

