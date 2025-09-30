Auf diese Netflix-Hits kann sich im Oktober gefreut werden

Netflix-Nutzer dürfen sich diesen Oktober auf zahlreiche neue Filme und Serien freuen. Besonders für Fans von Horror und Fantasy hat der Streamingdienst laut Kino.de einiges zu bieten. Ab dem 3. Oktober sorgt der Horror-Thriller "Delirium" für Gänsehaut, gefolgt von "The Nun II" am 6. Oktober. Fantasy-Fans kommen am Monatsende voll auf ihre Kosten: Die sehnsüchtig erwartete vierte Staffel von The Witcher erscheint am 30. Oktober und verspricht wieder packende Abenteuer. Doch auch die Lachmuskeln werden trainiert, etwa mit der Komödie "Der Spitzname", die am 20. Oktober abrufbar ist.

Neben Geschichten voller Grusel und Magie widmet sich Netflix im Oktober auch intimen Einblicken in prominente Leben. Ab dem 9. Oktober gibt Victoria Beckham (51) in ihrer Dokumentation persönliche Einblicke, die Fans ihrer ikonischen Karriere begeistern dürften. Zudem können Rap-Hörer ab dem 28. Oktober in die Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" eintauchen. Für Musikinteressierte steht außerdem ein weiteres Highlight an: Die Dokumentation "Juan Gabriel: Debo, Puedo Y Quiero", in der ein klarer Einblick in das Leben und die Karriere des gefeierten Sängers gegeben wird. Gleichzeitig dürfen sich Fans des wahren Grauens auf die True-Crime-Doku "Mein Vater, der BTK-Killer" freuen, die sich ab dem 10. Oktober mit einem der berüchtigtsten Serienmörder der USA auseinandersetzt.

Die Vielfalt des Oktobers zeigt, wie breit das Angebot von Netflix gefächert ist. Ob schaurige Geschichten, emotionale Dramen oder Einblicke ins Leben prominenter Persönlichkeiten – da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Gleichzeitig gibt es Highlights wie "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" für True-Crime-Begeisterte ab dem 3. Oktober und die neunte Staffel der Reality-Show "Love is Blind" ab dem 1. Oktober sowie "Nobody Wants This" Staffel 2 ab dem 23. Oktober. Dieses breitgefächerte Angebot macht klar: Der Oktober wird auf Netflix so bunt wie der Herbst selbst.

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

Getty Images Victoria Beckham, Model

Imago Haftbefehl im Dezember 2018

