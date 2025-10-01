Streit mit Silva Gonzalez: Dennis Lodi droht mit Anwalt

Im öffentlichen Schlagabtausch zwischen Dennis Lodi und Silva Gonzalez (46) scheinen die Fronten endgültig verhärtet zu sein. Nachdem der Musiker in seiner Instagram-Story gegen seinen Mitbewohner aus Das Sommerhaus der Stars gewütet hat, droht Dennis nun mit rechtlichen Konsequenzen. In einem von ihm geposteten Video gibt sich der Reality-TV-Star empört und kündigt an, seinen Anwalt einzuschalten. "Nach Silvas Story bin ich einfach sprachlos", erklärt Dennis sichtlich verärgert, bevor er deutlich wird: "Eines kann ich dem jetzt versprechen: Dass ich morgen zu meinem Anwalt gehen werde." Dabei wirft er ein deutlich spöttisches "Kuss" in Richtung des Musikers.

Die Wortwahl und der Tonfall von Silva auf Social Media werfen kein gutes Licht auf den Sänger. Er soll in seiner Story nicht nur stark beleidigende Ausdrücke verwendet haben, sondern klang dabei auch auffällig lallend, was die Vermutung aufkommen ließ, dass er möglicherweise alkoholisiert war. Dennis nimmt ihm das offensichtlich übel und sieht sich durch die Aussagen in seinem Ruf schwer getroffen. In seinem Video richtet er eine fast schon süffisant klingende Botschaft an Silva: "Also viel Spaß noch beim Briefe öffnen, die nächsten Tage und Wochen." Wie ernst sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird, bleibt dadurch abzuwarten.

Für Silva ist es keineswegs das erste Mal, dass er durch impulsive Aussagen auffällt. Der Musiker, der als Teil der Band Hot Banditoz bekannt geworden ist, wurde bereits im Sommerhaus für sein aufbrausendes Verhalten und hitzige Wortgefechte kritisiert. Im Netz scheint er die Streitereien jetzt fortzusetzen, was bei Dennis offenbar das Maß zum Überlaufen brachte. Ob und wie der Sänger auf die angedrohten rechtlichen Schritte reagieren wird, bleibt derzeit unklar. Deutlich ist jedoch, dass die Verbindung der beiden Reality-Stars nach der gemeinsamen Zeit im Sommerhaus keine freundschaftliche Wende mehr nehmen dürfte.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL, RTLZWEI Collage: Silva Gonzalez und Dennis Lodi

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025