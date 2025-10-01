"The Lowdown": Diese neue Krimiserie begeistert Kritiker

Ethan Hawke (54) begeistert Kritiker und Zuschauer gleichermaßen mit seiner neuen Krimiserie "The Lowdown". Die Serie, die in Tulsa, Oklahoma, spielt, beleuchtet die Arbeit eines Buchhändlers und investigativen Journalisten, der Korruption in seiner Heimatstadt aufdeckt. Mit einem Kritiker-Rating von beeindruckenden 96 Prozent auf Rotten Tomatoes lässt "The Lowdown" das ebenfalls in Tulsa angesiedelte "Tulsa King" mit Sylvester Stallone (79), das auf 83 Prozent kommt, hinter sich. Die Serie besticht durch ihre fesselnde Handlung und ihre gesellschaftliche Relevanz, während Ethan auch als ausführender Produzent mitwirkt.

Hinter "The Lowdown" steckt Sterlin Harjo, der bereits für die Serie "Reservation Dogs" gefeiert wurde. Neben Ethan, der in der Hauptrolle glänzt, sind auch Keith David und Ryan Kiera Armstrong Teil der starken Besetzung. Die Serie umfasst acht Folgen, die wöchentlich auf FX ausgestrahlt und auf Hulu gestreamt werden können. Während "Tulsa King" das Leben eines Mafia-Mitglieds in den Vordergrund stellt, rückt "The Lowdown" den Kampf gegen Korruption und den Wunsch nach Gerechtigkeit in einer zerrütteten Gesellschaft ins Zentrum.

Ethan Hawke, der für seine herausragenden Rollen sowohl im Film als auch auf der Bühne bekannt ist, setzt mit "The Lowdown" seiner Karriere einen weiteren erfolgreichen Meilenstein hinzu. Der Schauspieler, der privat wenig von sich preisgibt, widmet sich neben seiner Arbeit auch seiner Familie und seinem Interesse für Literatur. Seine Vielseitigkeit zeigt sich nicht nur in der Wahl seiner Rollen, sondern auch in seiner Arbeit hinter der Kamera und als Produzent. Mit "The Lowdown" beweist er erneut, dass er ein Händchen für packende und tiefgründige Projekte hat.

ActionPress Ethan Hawke in "Sinister", 2012

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

Getty Images / Jesse Grant Maya und Vater Ethan Hawke, Kalifornien 2018