Von "taff" zu neuen Ufern: Rebecca Mir ist auf Erfolgskurs

Rebecca Mir (33) erlebt derzeit eine aufregende Zeit voller Veränderungen. Nach über einem Jahrzehnt als Moderatorin der ProSieben-Sendung "taff" hat sie sich kürzlich von dem Magazin verabschiedet, um neue berufliche Wege einzuschlagen. Aktuell pendelt das Model zwischen den internationalen Fashion Weeks in Mailand und Paris, während sie gleichzeitig ihren Alltag als Mutter meistert. Beim About You Fashion Ball in Hamburg sprach sie kürzlich über ihre Pläne: Neben ihrer Arbeit auf den Laufstegen dreht sie unter anderem für die TV-Show "Verstehen Sie Spaß?", wie sie oe24.at lachend verriet.

Die Balance zwischen Karriere und Familie gelingt der Moderatorin vor allem durch Organisation und Flexibilität. Ihren vierjährigen Sohn nimmt sie, wann immer möglich, mit auf Reisen. So war er bereits bei Fashion Weeks an ihrer Seite und konnte hinter die Kulissen der glitzernden Modewelt blicken. Rebecca betont, dass eine Show meist nicht mehr als eine Stunde dauert, sodass sie den restlichen Tag oft gemeinsam verbringen können. Dann stehen Besuche im Park oder im Naturkundemuseum auf dem Programm – kleine Auszeiten vom turbulenten Alltag zwischen Kameras und Laufsteg.

Der Abschied vom "taff"-Team, das sie selbst wie eine Familie bezeichnete, fiel Rebecca besonders schwer. Dennoch sieht sie ihrem neuen Lebensabschnitt mit Freude und Spannung entgegen. Seit ihrem Durchbruch bei der Castingshow "Germany’s Next Topmodel" hat Rebecca sich als echtes Multitalent bewiesen. Egal ob als Model, Moderatorin oder Mutter – sie strahlt vor Energie und macht dabei stets eine gute Figur. Ihr Tipp für einen gelungenen Look? Laut Rebecca: "Ich liebe Oversized-Anzüge – das ist mein Go-To für alles!"

Imago Moderatorin Rebecca Mir im Juni 2025 in Düsseldorf

Getty Images Rebecca Mir im September 2024 in Paris

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn, April 2024