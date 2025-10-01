"Grausam": Glen Powell teilt seinen peinlichen Dating-Fehler

Glen Powell (36) hat in der neuesten Folge des Podcasts "Therapuss" von einem schmerzhaften Missgeschick bei einem Date erzählt, das ihm bis heute in Erinnerung geblieben ist. Der Schauspieler enthüllte, dass er früher beeindruckende Skateboard-Tricks vorführte, die jedoch nicht immer nach Plan verliefen. Bei einem dieser Tricks übersah Glen, dass seine Begleitung ihm dicht folgte, und traf sie versehentlich mit dem Ellenbogen im Gesicht. Das Resultat: ein gebrochener Nasenrücken und eine blutige Szenerie. "Es war ziemlich grausam", beschrieb Glen die Situation.

Im Interview erklärte er mit einem Schmunzeln, dass sich das Date nach dem schicksalhaften Moment kaum noch retten ließ. Seine Begleitung habe versucht, die Verletzung herunterzuspielen, doch mit einer geschwollenen und stark blutenden Nase sei der Abend für beide gelaufen gewesen. "Das hat mein Liebesleben für eine Weile ziemlich gut zusammengefasst", scherzte der Top Gun: Maverick-Star. Trotz dieses Rückschlags in jungen Jahren erinnerte er sich aber auch daran, dass er aus dieser unglücklichen Erfahrung viel über sich selbst und seine zwischenmenschlichen Beziehungen gelernt habe.

Glen, der heute als einer von Hollywoods begehrtesten Schauspielern gilt, datete im Laufe der Jahre Stars wie Nina Dobrev (36) und Gigi Paris. Vor wenigen Wochen sprach er erstmals ausführlich über seine Trennung von Gigi. Die Beziehung zu dem Social-Media-Star endete 2023 nach drei gemeinsamen Jahren. Im Gespräch mit dem Magazin GQ stellte der Schauspieler jedoch klar: "Ich werde für sie immer nur Liebe und Respekt übrig haben." Dass jeder nach einer Trennung seine eigene Sicht auf die Ereignisse habe, fasste Glen mit den Worten zusammen: "Wenn zwei Menschen sich trennen, erzählt jeder seine eigene Geschichte beim Brunch am nächsten Tag."

Getty Images Glen Powell, September 2025

Getty Images Glen Powell, April 2025

Getty Images Gigi Paris und Glen Powell