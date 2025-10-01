So schickte Kris Jenner ihre Tochter Kim auf ein Blind Date

Kim Kardashian (44) hat in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) eine witzige, aber auch peinliche Anekdote über ihre Mutter Kris Jenner (69) erzählt. Vor einigen Jahren hatte Kris ihre Tochter auf ein Blind Date geschickt – allerdings unter dem Vorwand, es handle sich um ein Vorstellungsgespräch mit einem Fernsehproduzenten. "Sie hat mir gesagt, es wäre ein Vorstellungsgespräch, aber ihm hat sie gesagt, es wäre ein Date", verriet der TV-Star und fügte hinzu: "Also fahre ich hin, gehe rein und rede darüber, was ich machen möchte – und ich hatte einen Lebenslauf dabei!" Etwa fünf Minuten nach Beginn des Treffens dämmerte ihr die eigentliche Absicht ihrer Mutter, was ihr die Szene noch unangenehmer machte.

Wie Kim weiter berichtete, sei der Mann, ein Emmy-prämierter TV-Produzent, offenbar ahnungslos gewesen. "Ich glaube nicht, dass er die Wahrheit bis Jahre später erfahren hat", erklärt die Unternehmerin. Kris, die während der Show im Publikum saß, gab lachend zu, dass der Mann sogar gewitzelt hatte, ihre Tochter mit einer seiner Auszeichnungen zu beeindrucken: "Ich werde seinen Namen nicht sagen, aber er sagte: 'Würde es helfen, wenn ich meinen Emmy mitbringe?'" Auch wenn die beiden keine romantische Chemie hatten, scheint Kim ihrer Mutter das Blind-Date-Missverständnis aber nicht nachzutragen. "Ich würde ihr trotzdem noch vertrauen, was romantische Ratschläge angeht", erklärte die 44-Jährige versöhnlich.

Die Kardashian-Familie ist bekannt für ihre schillernden Geschichten und Verwicklungen, und diese Anekdote reiht sich nahtlos ein. Kris hat als "Momager" großen Einfluss auf die Karrieren ihrer sechs Kinder und war schon zuvor maßgeblich an Kims Erfolg beteiligt. Ihre Tochter hat mittlerweile nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch als Unternehmerin mit ihrer Marke SKIMS ein Imperium aufgebaut. Obwohl die Episode für Kim zunächst unangenehm war, machte sie deutlich, dass sie Kris' Engagement und unkonventionelle Ansätze auf eine gewisse Art zu schätzen weiß. Schließlich sei es genau diese Dynamik, die ihre Familie und ihre Shows Keeping Up with the Kardashians und The Kardashians weltweit so erfolgreich macht.

Getty Images Kris Jenner und Kim Kardashian, 2018

Getty Images Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner verlassen das Pariser Gericht im Mai 2025

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim, Kris, Kendall und Kylie an Weihnachten 2023