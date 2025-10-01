"Bridget Jones 4" stürmt Netflix-Charts nach Kinostart 2025

Bridget Jones ist zurück und begeistert erneut die Zuschauer! Der vierte Teil der romantischen Filmreihe, "Bridget Jones – Verrückt nach ihm", ist jetzt auf Netflix verfügbar. Nach dem Kinostart im Februar, bei dem in Deutschland laut Moviepilot 763.000 Tickets verkauft wurden, stürmte die charismatische Renée Zellweger (56) als Bridget Jones nun direkt auf Platz zwei der Netflix-Charts. Die von Humor und Gefühl geprägte Liebesgeschichte zieht sowohl alteingesessene Fans als auch neue Zuschauer in ihren Bann.

Der Film zeigt Bridget in einer neuen Lebensphase: Als alleinerziehende Mutter zweier Kinder, Billy und Mabel, muss sie ihren Alltag nach dem Tod von Mark Darcy bewältigen. Zu Beginn noch zurückhaltend, fasst sie neuen Mut, als gleich zwei Männer Interesse an ihr zeigen: Der charmante Lehrer Scott Walliker und der jugendliche Roxster McDuff sorgen für frische Schmetterlinge im Bauch. Der Film ergänzt damit die Erfolgsreihe, die weltweit schon über 782 Millionen Euro eingespielt hat. Allerdings wurde der vierte Teil in den USA nicht im Kino veröffentlicht, sondern direkt bei einem Streaminganbieter gezeigt, was die internationalen Einnahmen beeinträchtigte.

Renée selbst ist von ihrer Rolle und der gesamten Reihe begeistert. In einem Interview mit BBC schwärmte sie davon, wie viel sie als Schauspielerin mit Bridget verbindet, und wünschte sich, diese noch länger verkörpern zu dürfen. Auch die Fangemeinde steht hinter ihr, denn die chaotische, liebenswerte Bridget wird von vielen seit über zwei Jahrzehnten gefeiert. Nach dem Streaming-Erfolg und den soliden Zahlen im Kino liegt es nun an den Verantwortlichen, die Zukunft der Filmreihe zu klären.

Getty Images Chiwetel Ejiofor, Renée Zellweger und Leo Woodall bei der "Bridget Jones"-Vorführung in New York

ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones

United Archives GmbH / ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"