"Squid Game: The Challenge": Staffel zwei kommt im November

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von Squid Game: The Challenge steht kurz bevor. Wie Netflix bekannt gibt, soll die Realityshow früher als gedacht starten. Das neue Startdatum ist der 4. November 2025, knapp drei Wochen früher als zunächst angekündigt. In der Show treten Teilnehmer aus aller Welt in herausfordernden Spielen gegeneinander an, die von der düsteren Kultserie Squid Game inspiriert wurden. Dabei wird nicht nur körperliche Stärke verlangt – auch strategisches Geschick und taktische Entscheidungen sind entscheidend, um im Rennen zu bleiben.

Bereits Ende 2023 hatte Netflix die zweite Staffel offiziell bestätigt und startete ein weltweites Casting für mutige Kandidaten. Das Format ist nicht ganz unumstritten, da es in der ersten Ausgabe einige Verletzungen, wie Lungen- und Ohrenentzündungen sowie Bandscheibenvorfälle, gab. Einige Teilnehmer drohten sogar, den Streamingdienst zu verklagen. The Sun berichtete Ende 2023, dass sie Schadenersatz wegen der schlechten Bedingungen fordern wollten. Bis heute wurde allerdings keine Klage eingereicht.

Neben den Gefahren am Set sorgte auch ein weiterer Fakt um Staffel eins von "Squid Game: The Challenge" für Unmut. Mai Whelan ging damals als Siegerin hervor, doch die Showmacher ließen sich Zeit, bis sie ihr die Prämie in Höhe von 4,23 Millionen Euro zukommen ließen. Berichten von TMZ zufolge habe es eine Klausel im Vertrag der Kandidaten gegeben, laut der das Geld erst 30 Tage nach der Ausstrahlung der finalen Folge überwiesen werde.

Anzeige Anzeige

Netflix "Squid Game: The Challenge"

Anzeige Anzeige

Netflix Das Treppenhaus aus "Squid Game: The Challenge"

Anzeige Anzeige

Netflix / Pete Dadds Mai Whelan mit ihrem "Squid Game: The Challenge"-Preisgeld