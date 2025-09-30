Geschlechtertrennung: Bonez MC kündigt vier Konzerte an

Bonez MC (39) sorgt mit einer Ankündigung auf Instagram für Aufsehen: Der Musiker plant im Dezember 2025 vier besondere Konzerte und verspricht seinen Fans dabei ein einzigartiges Erlebnis. Je zwei Auftritte finden in Hamburg und Düsseldorf statt. Doch das Besondere daran: Er trennt die Shows in reine Frauen- und Männernächte – ein Konzept, das bei seinen Anhängern für viel Gesprächsstoff sorgt. Außerdem sollen die Events komplett ohne Handys stattfinden. "Zum Ende des Jahres nochmal Bonez den MC hautnah erleben", schreibt der Rapper begeistert und ergänzt: "Mann, ist das aufregend."

Das Konzept ist eine Premiere für den Künstler, der vor allem durch seine Auftritte mit der 187 Strassenbande bekannt wurde. Mit den getrennten Abenden scheint Bonez MC neue Wege einschlagen zu wollen. Auch die Entscheidung, bei den Konzerten jegliche Handynutzung zu untersagen, ist ein besonderer Schritt. Ohne Fotos oder Videos soll offenbar eine intensivere Atmosphäre entstehen. Die Fans, die dem Ticketverkauf bereits entgegenfiebern, diskutieren die außergewöhnlichen Features der Shows leidenschaftlich in den sozialen Medien.

Der Hamburger Rapper ist dafür bekannt, bei seinen Projekten keine halben Sachen zu machen. Privat hält sich Bonez MC meist bedeckt, gewährt aber gelegentlich Einblicke in sein Leben auf Instagram. Vor Kurzem ließ er durchblicken, wie wichtig ihm der direkte Kontakt zu seinem Publikum ist. "Ich freu mich sehr", schrieb er zu seiner Ankündigung, und seine Begeisterung wirkt ansteckend. Mit der kommenden Konzertreihe zeigt der Musiker, dass er auch nach vielen Jahren im Geschäft bereit ist, aus der Masse herauszustechen und Neues auszuprobieren.

Instagram / bonez187erz Bonez MC mit seiner Tochter, Dezember 2024

