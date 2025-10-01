Ikone der Wissenschaft Jane Goodall ist mit 91 verstorben

Jane Goodall, die renommierte Primatologin und Verhaltensforscherin, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Laut einer offiziellen Mitteilung des Jane-Goodall-Instituts auf Instagram starb die britische Wissenschaftlerin eines natürlichen Todes. Sie befand sich in Kalifornien, wo sie im Rahmen einer Vortragsreise durch die USA unterwegs gewesen war. "Die Entdeckungen von Dr. Goodall revolutionierten die Wissenschaft und sie setzte sich unermüdlich für den Schutz und die Wiederherstellung unserer natürlichen Welt ein", lobt das Institut in dem Nachlass.

Jane, die auch als UN-Friedensbotschafterin tätig war, widmete ihr Leben dem Schutz der Umwelt und der Erforschung unserer tierischen Verwandten. Berühmt wurde sie durch ihre bahnbrechenden Studien an Schimpansen im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania. Ihre Beobachtungen, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen können und in komplexen sozialen Gefügen leben, veränderten das Bild darüber, was Tiere zu leisten imstande sind. Diese revolutionäre Erkenntnis führte zu einer Neuausrichtung in der Wissenschaft und der Art und Weise, wie Menschen Tiere sehen.

Ihr später gegründetes Jane-Goodall-Institut setzt sich weltweit für den Schutz gefährdeter Arten und die Wiederherstellung zerstörter Lebensräume ein. Mit Leidenschaft und Beharrlichkeit mahnte Jane immer wieder die Bedeutung eines harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Natur an. Im vergangenen Jahr äußerte sie anlässlich ihres 90. Geburtstages ihren größten Wunsch: In einer bewegenden Botschaft rief sie dazu auf, sich für die Rettung bedrohter Tiere und den Erhalt des Planeten einzusetzen.

Getty Images Jane Goodall, Forscherin

Getty Images Jane Goodall, Verhaltensforscherin

Getty Images Jane Goodall, Anthropologin