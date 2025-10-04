Jane Goodalls letzte Tage: Ihre Assistentin enthüllt Details

Jane Goodall, die weltbekannte Forscherin und Naturschützerin, ist am 1. Oktober während einer Vortragsreise in Los Angeles verstorben. Die Britin, die weltweit für ihre Arbeit mit Schimpansen und ihr Engagement für den Naturschutz bekannt war, starb eines natürlichen Todes. Bis fast zuletzt arbeitete sie an Projekten, wie ihre langjährige persönliche Assistentin Mary Lewis dem People Magazin verriet. Noch am Abend vor ihrem Ableben habe sie mit Jane an einem Dokument gearbeitet. Lewis beschreibt die Reaktionen auf den Tod der Ikone als überwältigend – nicht nur von Persönlichkeiten wie Leonardo DiCaprio (50) oder Prinz Harry (41), sondern auch von unzähligen Unterstützern weltweit.

Goodalls Vermächtnis wird durch ihre Arbeit und das von ihr gegründete Jane-Goodall-Institut weiterleben, das mit lokalen Gemeinschaften auf der ganzen Welt aktiv ist. Lewis betonte, dass die über die Welt verteilten 26 Jane-Goodall-Institute derzeit in regem Austausch stehen und Goodalls Vision weiter vorantreiben. Jane Goodall war für ihre unermüdliche Energie bekannt und verbrachte fast 300 Tage im Jahr auf Reisen, um an Vorträgen teilzunehmen und ihre Mission voranzutreiben. Auch ihre Familie, darunter ihr Sohn Hugo und ihre drei Enkel, stand der Forscherin nahe. Sie versuchte, jeden Sonntag via Zoom mit ihnen in Kontakt zu bleiben, unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt gerade befand.

Seit ihrer Pionierarbeit in den Wäldern von Tansania in den 1960er-Jahren galt Jane Goodall als eine der einflussreichsten Stimmen im Bereich des Umweltschutzes. Ihre bahnbrechenden Entdeckungen bei der Erforschung des Verhaltens von Schimpansen haben die Wissenschaft revolutioniert. Doch abseits der Wissenschaft war sie vor allem für ihre Herzlichkeit und die Überzeugung bekannt, dass jeder einzelne Mensch einen Beitrag zur Rettung unseres Planeten leisten kann. Noch wenige Tage vor ihrem Tod plante sie weitere Vorträge und unterstrich damit die Hingabe, die sie bis zuletzt für ihre Arbeit empfand.

Imago Jane Goodall, Forscherin und Naturschützerin, 1995

Getty Images Jane Goodall, Forscherin

Getty Images Jane Goodall, Anthropologin