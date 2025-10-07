Eindringliche Botschaft: Jane Goodalls (†) finales Interview

Die berühmte Primatologin und Umweltaktivistin Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Zeitgleich veröffentlichte Netflix eine ergreifende Episode ihrer neuen Serie "Famous Last Words", in der prominente Persönlichkeiten in posthumen Interviews auf ihr Leben zurückblicken. In ihren letzten aufgezeichneten Worten richtete Jane einen bewegenden Appell an die Menschheit: "Gebt nicht auf." Sie betonte, dass es trotz der aktuellen dunklen Zeiten weiterhin Hoffnung gebe und forderte die Zuschauer eindringlich dazu auf, über ihr tägliches Handeln nachzudenken, um den Planeten für künftige Generationen zu bewahren.

Im Gespräch mit Moderator Brad Falchuk (54) ließ Jane ihren Unmut über führende Politiker durchblicken — und brachte es pointiert auf den Punkt: "Ganz sicher gibt es Menschen, die ich nicht mag, und ich würde sie gerne auf eines von Musks Raumschiffen setzen und alle zu dem Planeten schicken, von dem er überzeugt ist, dass er ihn entdecken wird. Er wäre der Gastgeber. Mit Musk wäre Trump dabei und dann würde ich Putin hineintun. Und Präsident Xi. Ganz sicher würde ich auch Netanyahu hineinsetzen und seine rechtsgerichtete Regierung. Setzt sie alle auf dieses Raumschiff und schickt sie weg." Ihr augenzwinkernder, satirischer Kommentar offenbart nicht nur persönliche Abneigung, sondern auch eine tiefe Besorgnis über den Zustand der internationalen Politik.

Jane war bekannt für ihre lebenslange Hingabe an die Erforschung der Schimpansen und ihren leidenschaftlichen Einsatz für Natur- und Umweltschutz. Mit ihrer Arbeit inspirierte sie Generationen zu einem bewussteren Umgang mit Tierwelt und Natur. Die Netflix-Serie, die nun ihre Weisheiten und Geschichten bewahrt, ermöglicht es, neue Facetten in ihrem Leben und Wirken zu entdecken. Janes Mitmenschen beschreiben sie oft als mitfühlend und humorvoll, aber auch als unbeirrbare Kämpferin, deren Botschaften von einem unerschütterlichen Optimismus geprägt waren. Ihre Weisheiten, die nun posthum ein weltweites Publikum erreichen, sind ein bleibendes Vermächtnis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Goodall, Forscherin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Goodall, Forscherin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Goodall, Anthropologin