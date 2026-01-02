Neue Marvel-Serie "Wonder Man" bringt alten Bösewicht zurück

Marvel legt wieder nach. Noch im Januar soll die neue Serie "Wonder Man" bei Disney+ an den Start gehen. Jetzt können Fans sich auf der Plattform Dailymotion mit einem Trailer auf das neue Abenteuer einstimmen. Neben einem ersten Blick auf die Handlung zeigt der Clip auch, dass es mit der neuen Serie ein Wiedersehen geben wird. Denn mit einem erneuten Auftritt von Trevor Slattery (Ben Kingsley, 82) kehrt der umstrittene Bösewicht aus "Iron Man 3" zurück. In "Iron Man" macht Trevor Tony Stark (Robert Downey Junior, 60) als angeblicher Terrorist das Leben schwer – allerdings stellt sich am Ende heraus, dass er nicht der skrupellose Antagonist ist, der er behauptete zu sein, sondern lediglich ein Schauspieler in der Rolle seines Lebens dank des eigentlichen Kontrahenten.

Genau dort knüpft "Wonder Man" an. Die Serie befasst sich zwischen den Zeilen satirisch mit der Marvel-Müdigkeit, die viele Fans in den vergangenen Monaten ergriffen hat. Protagonist Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II, 39) ist Schauspieler und spricht für die gleichnamige Rolle als Wonder Man vor. Das Projekt soll ein Hollywood-Film erster Klasse werden. Während Simon für die Hauptrolle kämpft, trifft er Trevor und freundet sich mit ihm an. Was aber bis dahin keiner weiß: Der aufstrebende Filmstar besitzt tatsächlich Superkräfte, mit denen er nicht wirklich zurechtkommt. "Wonder Man" soll eine Mischung aus frischer Superhelden-Action und selbstironischer Satire des Marvel Cinematic Universe selbst sein. Los geht es am 28. Januar.

Vielleicht schafft Marvel es, mit "Wonder Man" die Zuschauer wieder an den Bildschirm zu fesseln. Zuletzt tat der Superhelden-Kosmos aus dem Hause Disney sich eher schwer. Nach dem Ende der Infinity-Saga hatte Marvel es schwer, an die alten Erfolge anzuknüpfen. Dennoch geben die Produzenten nicht auf. Die nächsten Projekte stehen schon in den Startlöchern. Unter anderem kommt mit Spider-Man 4 das nächste Abenteuer von Tom Holland (29) als Spinnenjunge Peter Parker schon im Sommer in die Kinos. Frischen Wind bringt hier unter anderem Neuzugang Sadie Sink (23). Darüber hinaus dürfen Fans sich aber auf ein Wiedersehen mit dem gewohnten Cast aus Zendaya (29) und Jacob Batalon (29) freuen.

© 2025 MARVEL Ben Kingsley und Yahya Abdul-Mateen II in der Marvel-Serie "Wonder Man", 2026

© 2025 MARVEL Yahya Abdul-Mateen II in "Wonder Man", 2026

CapitalPictures/ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

