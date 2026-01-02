Heimlich auf der Toilette geraucht: Wer petzt im Forsthaus?

Zahlreiche Regelverstöße der Kandidaten von Forsthaus Rampensau Germany hatten ihre Konsequenzen: Vor ein paar Folgen mussten unter anderem jegliche Rauchutensilien abgegeben werden. Wie das Forstamt aber nun erfahren hat, wurden Vapes zurückgehalten und von zwei Übeltätern auf dem Klo geraucht. Die Oberförsterinnen Yeliz Koc (32) und Dilara Kruse müssen ihre Mitförster zur Rede stellen: Wer hat heimlich geraucht? Es dauert nicht lange, da melden sich die Regelbrecher. Christo Manazidis und Henna. Aber noch eine andere Frage beschäftigt das Forsthaus: Wer hat die beiden Raucher verpetzt?

Erst mal möchte es keiner gewesen sein. Schnell gibt es aber einen Verdacht: Waren es etwa die beiden Nicht-Raucher Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29)? Auch wenn er es erst abstreitet, geht Max bald ein Licht auf: Tatsächlich hatte er im Interview so etwas angedeutet. "Und was bekommen die, die immer heimlich auf Toilette rauchen?", werden seine Worte als Videobeweis eingeblendet. Der 30-Jährige beharrt jedoch darauf, dass das lediglich als Witz gemeint gewesen war und er keine Ahnung davon hatte, dass er damit voll ins Schwarze getroffen hatte. "Bin ich jetzt wirklich der Verräter? [...] Dann bin ich richtig gef*ckt, Alter", vermutet er. Und das ganz richtig: Henna und Christo sind ziemlich sauer. "Die haben das nur herausgefunden, weil sie nach dem Tipp das ganze Haus durchsucht haben", beschwert sich die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin. Christo fügt hinzu: "Der wird sofort angesägt."

Bevor es so weit kommt, bekommen Christo und Henna aber erst mal ihre Strafe. Die Oberförsterinnen entscheiden: Sie müssen das Forsthaus putzen, alle massieren und dürfen erst rauchen, nachdem sie um Erlaubnis gebeten haben. Denn trotz des Eklats bekommen alle ihre Zigaretten zurück und es darf wieder munter gequalmt werden. Der Groll gegen Max' Verrat verdampft dadurch aber nicht: Er und seine Freundin erhalten bei der kommenden Nominierung die Mehrheit der Stimmen und müssen deswegen im Exit-Game um ihren Verbleib im Forsthaus kämpfen.

Anzeige Anzeige

Joyn Max Bornmann im "Forsthaus Rampensau Germany"

Anzeige Anzeige

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Anzeige Anzeige

Joyn Christo Manazidis und C-Bas, Team bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025

Anzeige