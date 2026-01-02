Ina Borck berichtet von ihrem Jahrestag mit Partner Fabi

Ina Borck (29) und ihr Partner Fabi haben kürzlich ihr einjähriges Liebesjubiläum gefeiert. In einer Instagram-Story teilte die Social-Media-Persönlichkeit einige besondere Momente ihres Jahrestags und gewährte ihren Fans einen kleinen Einblick. Statt großer Überraschungen oder pompöser Geschenke entschieden sich die beiden, ihren Tag in aller Ruhe zu zweit zu verbringen. Ina erklärte dazu: "Wir haben gestern einfach mal die Zeit zu zweit genossen. Wir hatten ja gestern auch Jahrestag und haben jetzt nichts Besonderes oder so gemacht, sondern haben wirklich einfach mal die Zeit zu zweit genossen." Dennoch machte sie klar, dass sie das Feiern nicht komplett ausfallen lassen wollen – besondere Aufmerksamkeiten sollen nachgeholt werden.

Derzeit sind Haus und Garten der beiden ein großer Fokus, was wohl auch der Grund war, warum der Jahrestag eher schlicht ausfiel. "Wir haben uns jetzt auch keine großen Geschenke oder so gemacht", stellte Ina in ihrer Story klar und ergänzte, dass es aktuell viele andere Dinge gebe, die ihre Aufmerksamkeit benötigen. Mit dieser Einstellung will das Paar anscheinend Prioritäten setzen, dabei aber gleichzeitig auf romantische Gesten nicht vollständig verzichten: "Wie gesagt, jetzt ist nicht unbedingt die Zeit für große Geschenke, aber wir werden das dann einfach gemeinsam nachholen."

In der Vergangenheit hatten einige Fans in einer Fragerunde auf Social Media nachgehakt, ob es schon Pläne für eine Hochzeit gäbe. Damals stellte Ina klar: "Es gibt noch keine Neuigkeiten diesbezüglich." Sie versicherte aber ihren Anhängern auch: "Falls Fabi mich fragen sollte, würde ich es natürlich nicht verheimlichen." Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden zwar ein Paar, eine Verlobung stand aber noch nicht im Raum. Ina zeigte sich in der Fragerunde gewohnt offen. Auch beim Thema alternative Beziehungsmodelle hatte sie damals klare Worte gefunden: Eine offene Beziehung sei für die Influencerin und ihren Freund keine Option. "Ich habe bisher nur monogame Partnerschaften geführt und bin damit glücklich", erklärte die Mutter einer Tochter ihren Fans.

Instagram / inaontour Ina Borck, Dezember 2025

Instagram / inaontour Influencerin Ina Borck, Dezember 2025

Instagram / inaontour Ina Borck im August 2025