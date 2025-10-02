Alia Bhatt ist ehrlich: "Habe aus einem Grund geheiratet"

Alia Bhatt (32) gewährte in der Talkshow "Two Much With Kajol and Twinkle" einen seltenen Einblick in ihre Ehe mit Ranbir Kapoor (43). Während sie sich gemeinsam mit ihrem Kollegen und guten Freund Varun Dhawan (38) den Moderatorinnen stellte, sorgte besonders eine ihrer Offenbarungen für Aufsehen. Alia schilderte, dass ihr Ehemann sie gerne und regelmäßig auf humorvolle Weise neckt – so sehr, dass sie ihn als ihren persönlichen "Troll" bezeichnet. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass auch sie ihn gerne auf die Schippe nimmt. Über ihre Beziehung sagte sie: "Natürlich habe ich ihn aus einem guten Grund geheiratet. Ich finde, er ist wunderbar zu mir und auch als Mensch."

Die Schauspielerin sprach offen über die Basis ihrer Beziehung und betonte, dass diese weder durch blinde Verliebtheit noch rosarote Vorstellungen geprägt sei. Stattdessen seien Vertrauen, Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung die Säulen ihrer Partnerschaft. Für sie ist Respekt das Herzstück einer Ehe, wobei Liebe und Unterstützung darauf aufbauen sollten. Außerdem erklärte Alia, warum sie und Ranbir sich bewusst für eine private Hochzeit entschieden haben: "Wir sind eher häuslich, sozial sehr unbeholfen, und wollten an diesem besonderen Tag nur unsere engsten Vertrauten um uns haben." Die kleine Feier entsprach damit ganz dem Naturell des Paares.

Ranbir, dessen Liebesleben vor Alia häufig in der Öffentlichkeit Thema war, hat mit der Schauspielerin seit der Hochzeit offenbar seinen sicheren Hafen gefunden. Schon im Verlauf ihrer frühen Beziehung wurde deutlich, wie sehr Ranbir von seiner Frau beeindruckt ist. Bei einem Interview während des Lockdowns gestand er laut News18 schmunzelnd: "Meine Freundin Alia ist ein bisschen ein Überflieger, und sie hat wahrscheinlich jeden Kurs gemacht, den es gibt – von Gitarre bis Drehbuchschreiben." Offen gab der Schauspieler zu: "Ich fühle mich neben ihr immer wie ein Minderleister." Wie sehr der Bollywood-Star seine Partnerin bewundert, wurde auch durch viele weitere Äußerungen deutlich.

Getty Images Alia Bhatt und Ranbir Kapoor, Januar 2023

Getty Images Alia Bhatt und Ranbir Kapoor, September 2022

Getty Images Alia Bhatt und Ranbir Kapoor, April 2022