Oje: Ranbir Kapoor fühlt sich wie ein Loser neben Alia Bhatt

Ranbir Kapoor (42) und Alia Bhatt (32) gelten heute als eines der beliebtesten Paare Bollywoods. Ranbir hat bereits zu Beginn der Romanze laut News18 in einem Interview offenbart, wie inspiriert er von seiner Partnerin Alia ist – und gleichzeitig, wie klein er sich manchmal neben ihr fühlt. Während des Lockdowns war Alia fast pausenlos damit beschäftigt, neue Fähigkeiten zu erlernen. "Meine Freundin Alia ist ein bisschen ein Überflieger, und sie hat wahrscheinlich jeden Kurs gemacht, den es gibt – von Gitarre bis Drehbuchschreiben", erzählte der Bollywood-Star schmunzelnd in einem Gespräch. Der Schauspieler, der inzwischen mit Alia verheiratet ist, fügte hinzu: "Ich fühle mich neben ihr immer wie ein Minderleister."

Bereits vor einigen Monaten sprach Alia im Interview mit dem Magazin Filmfare selbst ganz offen über die bewegte Vergangenheit ihres Ehemanns. Locker und selbstsicher reagierte die Schauspielerin auf Fragen zu Ranbirs früheren Beziehungen mit Bollywood-Kolleginnen wie Deepika Padukone (39). "Ich bin nicht weniger wert als sie", stellte Alia klar. Für sie war stets offensichtlich, dass sie sich durch Ranbirs Ex-Freundinnen nicht verunsichern lässt und sich selbstbewusst in ihrer Beziehung positioniert.

In demselben Gespräch schwärmte sie zudem davon, wie sehr sie ihren Ehemann bewundert. Sie beschrieb ihn als "einfachen und gutherzigen Menschen" – eine Qualität, die sie besonders schätzt. Für das Paar lief es nach ihrer Trauung 2022 in Mumbai rundum harmonisch: Schon im November desselben Jahres krönten sie ihr Glück mit der Geburt ihrer Tochter Raha. Auch auf internationalem Parkett sorgte die Familie für Gesprächsstoff – zuletzt, als Ranbir beim Red Sea International Film Festival in Dschidda auf Hollywoodstar Olivia Wilde (41) traf.

IMAGO / ZUMA Press Wire Ranbir Kapoor und Alia Bhatt, Mai 2018

Getty Images Ranbir Kapoor und Deepika Padukone, April 2018

Getty Images Ranbir Kapoor, Raha Kapoor und Alia Bhatt, Dezember 2023