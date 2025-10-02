Prinz Charles von Luxemburg (5) wird jüngster Thronfolger

Am 3. Oktober markiert Luxemburg einen historischen Moment: Henri von Luxemburg (70) tritt nach fast 25 Jahren offiziell als Großherzog zurück und übergibt das Amt an seinen Sohn Guillaume von Luxemburg (43). Die feierlichen Zeremonien, die mehrere Tage andauern, rücken dabei nicht nur den neuen Großherzog, sondern auch die gesamte königliche Familie ins Rampenlicht. Insbesondere Guillaumes ältester Sohn Charles (5), der laut DanaPress mit nur fünf Jahren nun offiziell als jüngster Thronfolger der Welt Geschichte schreibt, steht im Interesse der Öffentlichkeit.

Trotz seines jungen Alters gilt der kleine Charles schon jetzt als zukünftiger Erbgroßherzog – zumindest inoffiziell. Offiziell wird dieser Titel jedoch erst mit dem Ablegen des Amtseids bestätigt, wie es auch bei Guillaume der Fall war. Die Verfassung Luxemburgs sieht laut DanaPress genaue Regelungen für den Fall vor, dass ein minderjähriger Thronfolger das Amt des Großherzogs übernehmen müsste. Sollten also unvorhergesehene Umstände dies notwendig machen, könnte Guillaumes jüngerer Bruder Félix als potenzieller Regent eingesetzt werden, bis Charles volljährig ist.

Dass Henri nun abtritt, kommt für Luxemburg nicht überraschend. Bereits an Weihnachten 2024 hatte der Großherzog seinen Rückzug in einer ergreifenden Ansprache öffentlich verkündet. "Diesmal tue ich dies mit großer Ergriffenheit, denn es ist das letzte Mal, dass ich die Weihnachtsansprache als Staatsoberhaupt halte", erklärte Henri damals live im luxemburgischen Fernsehen. In seiner fast 25-jährigen Amtszeit betonte der Royal immer wieder die Bedeutung von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit und blickte in seiner Rede auch auf die positiven Entwicklungen im Land zurück.

Getty Images Guillaume von Luxemburg und sein Sohn Prinz Charles, 2023

Getty Images Henri von Luxemburg, 2025

Getty Images Guillaume von Luxemburg, Prinz Charles von Luxemburg und Prinzessin Stephanie von Luxemburg, 2023