FKA Twigs fühlt sich nach Shia-LaBeouf-Klage weiter unsicher

Die britische Sängerin FKA Twigs (37) hat offenbart, dass sie sich trotz der gerichtlichen Einigung mit ihrem Ex-Partner Shia LaBeouf (39) noch immer nicht sicher fühlt. Nachdem der jahrelange Rechtsstreit zwischen ihr und dem Schauspieler im Juli beigelegt wurde, erklärte die Künstlerin, dass die Erfahrungen sie nachhaltig geprägt haben. Im Jahr 2020 hatte sie eine Klage wegen sexueller Gewalt, Körperverletzung und emotionaler Misshandlung gegen Shia eingereicht, die nun mit einer außergerichtlichen Einigung abgeschlossen wurde. "Ich würde nicht sagen, dass ich mich sicher fühle", verriet sie im Interview mit The Hollywood Reporter.

Stattdessen liegt ihr Fokus darauf, anderen Menschen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Organisationen wie Sistah Space und No More, die sich für Opfer häuslicher Gewalt einsetzen, unterstützen sie mit ihrem Engagement. Parallel dazu genießt FKA Twigs berufliche Erfolge: Sie gab in dem Interview zu, dass es sie emotional bewegt, wenn Fans ihre Songs mitsingen. "Ich schrieb diese Lieder in einer Zeit großer Angst", erzählte sie. Neben ihrer Musik sorgte sie kürzlich bei der Paris Fashion Week für Furore, als sie in einem eleganten schwarzen Kleid an der Seite ihres Freundes, dem Filmemacher Jordan Hemingway, auftrat.

FKA Twigs und Shia LaBeouf waren 2019 ein Paar geworden, nachdem sie sich am Set seines Films "Honey Boy" kennengelernt hatten. Nach der Trennung erhob sie schwerwiegende Vorwürfe gegen den Schauspieler, darunter auch körperliche Übergriffe. Der Rechtsstreit zog sich lange hin, und es wurde LaBeouf vorgeworfen, immer wieder Verzögerungen herbeigeführt zu haben.

Getty Images FKA Twigs, Musikerin

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Instagram / fkatwigs FKA Twigs (r.) mit ihrem Partner Jordan Hemingway