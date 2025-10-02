Nach Serkan-Drama: So malt sich Samira Yavuz die Zukunft aus

Nach den turbulenten Ereignissen rund um das diesjährige Oktoberfest spricht Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) nun offen über ihre Zukunftspläne. Das Drama zwischen ihr und ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) überschattete die letzten Wochen: Sie warf ihm nicht nur eine Nacht mit einer anderen Frau vor, sondern auch einen problematischen Umgang mit Alkohol. Für das frühere Paar scheint ein Liebes-Comeback unmöglich. In ihrem Podcast "Main Character Mode" gibt Samira Einblicke in ihre Gedanken und verrät, worauf sie sich jetzt konzentrieren möchte: "Ich will einfach in Frieden sein, erstmal. Ich will nicht das Gefühl haben, es irgendwem irgendwie recht machen zu müssen."

Im Podcast beschreibt Samira, wie sie früher oft im Moment gelebt habe, ohne langfristige Pläne zu schmieden. Nun wolle sie entspannter sein und mehr Gelassenheit in ihr Leben bringen: "Ich will einfach mit mir und mit meinen zwei Mädels hier in meinem Kosmos happy sein", betont sie und wünscht sich vor allem Gesundheit und Freude für ihre kleine Familie. Was ihre Beziehung zu Serkan angeht, so wünscht sie sich zwar eine entspannte Basis, aber mit emotionalem Abstand. Eine gewisse Distanz sei wichtig, um weder zu starke positive noch negative Gefühle mit ihm in Verbindung zu bringen, erklärt sie offen. Für die Kinder soll Serkan aber selbstverständlich weiterhin eine Rolle spielen.

Die endgültige Trennung von Serkan markiert einen Wendepunkt in Samiras Leben, nachdem das Paar bereits in der Vergangenheit immer wieder mit schwierigen Phasen zu kämpfen hatte. Zuletzt hatte sie betont, dass die beiden einfach zu unterschiedliche Vorstellungen einer Partnerschaft hätten, was letztlich dazu führte, getrennte Wege zu gehen. Während sich Samira jetzt auf die Entspannung und das Wohl ihrer Töchter konzentrieren will, zeigt sie sich dennoch hoffnungsvoll: Bereits jetzt würde sich vieles positiv entwickeln, meint sie, und diesen Schwung wolle sie mit ins nächste Jahr nehmen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025