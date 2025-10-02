Samira Yavuz reflektiert ihre Gefühle für ihren Ex Serkan

Im Podcast "Main Character Mode" hat Samira Yavuz (31) kürzlich offen über ihre Gefühle für ihren Ex-Partner Serkan Yavuz (32) gesprochen. Auf die Frage, ob die Liebe zu ihm komplett erloschen sei, erklärte die zweifache Mutter, dass bei ihr durchaus noch Emotionen vorhanden seien. "Wenn man so hart explodiert, heißt das ja schon, dass da noch Gefühle waren oder sind", gab die Reality-Bekanntheit zu. Doch inzwischen habe sie einen entscheidenden Wandel durchgemacht und sei von bedingungsloser Liebe für Serkan zu Selbstliebe übergegangen. Ihr sei klar geworden, dass sie ihren Noch-Ehemann teilweise mehr geliebt habe als sich selbst, was sie jetzt ändern wolle.

Samira teilte tiefgründige Einsichten in ihre Vergangenheit und reflektierte über die Lehren, die sie aus der Beziehung gezogen habe. Sie sehe sich und Serkan nun als gegenseitige Lehrmeister: Während sie ihm gezeigt habe, wie es ist, bedingungslos geliebt zu werden, habe sie durch ihn gelernt, wie wichtig Selbstliebe ist. Über ihre neuen Erkenntnisse sprach sie ohne Umschweife: "Ich sage nicht, dass ich nie Selbstliebe hatte, aber ich bin für bestimmte Vorstellungen und Wünsche in meinem Leben über meine eigenen Leichen gegangen. Und das darf nicht sein." Auch wenn ihre Worte kalt und nüchtern erscheinen mögen, betonte Samira, dass sie für sich ein besseres Verständnis und eine klare Sicht auf ihr Leben gewonnen habe. Sie hoffe, dass sie und Serkan eines Tages eine gleichgültige, entspannte Beziehung führen könnten.

Bereits vor einer Woche sorgte die zweifache Mutter mit einem öffentlichen Gefühlsausbruch für Aufsehen. Während Serkan ausgelassen auf dem Oktoberfest feierte, ließ Samira auf Social Media ihrem Ärger freien Lauf. Viele Fans zeigten Verständnis, doch einige fanden ihre Reaktion übertrieben. Im Podcast erklärte die Influencerin wenig später: "Fakt ist, Alkohol war mitunter die größte Baustelle und war mit Sicherheit immer ein Thema in den Momenten, die passiert sind, die zur Trennung geführt haben." Als sie erfuhr, dass Serkan im Hotel war, aber nicht wusste, mit wem, seien bei ihr die Sicherungen durchgebrannt und alte Verletzungen wieder hochgekommen.

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023