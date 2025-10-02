Auf solche Shows hätte Marie Mouroum nach "Let's Dance" Lust

Marie Mouroum, die in der jüngsten Staffel von Let's Dance den fünften Platz belegte, spricht nun völlig offen über ihre TV-Zukunft. Im Interview mit Promiflash verriet die Stuntfrau, dass sie sich für einige Formate durchaus begeistern könnte. Besonders Kochshows haben es ihr angetan. "Ich koche total gerne und denke mir so: 'Ja, das könnte ich mir gut vorstellen'", schwärmte die Sportlerin. Doch während die Tanzshow für sie eine spannende Reise war, zeigt sie sich auch nachdenklich: Die intensive Vorbereitung und Dreharbeiten hätten sie viel Zeit gekostet und daran gehindert, ihrem eigentlichen Beruf nachzugehen.

Marie hat aus der vergangenen Erfahrung gelernt und möchte sich momentan lieber auf kürzere TV-Formate konzentrieren, um ihre Flexibilität zu bewahren. Die Teilnahme an der Tanzshow bedeutete für sie, andere berufliche Projekte abzulehnen, was sie als "extrem" empfand in Anbetracht des Zeitaufwands. "Let's Dance" war eine großartige Herausforderung, aber für die Stuntfrau ist es wichtig, einen Ausgleich zwischen Spaß und Beruf zu finden. Ihre Begeisterung für Genuss und Küche passt da perfekt in den Rahmen kürzerer Formate.

Vor wenigen Tagen gab Marie ihren Fans einen spannenden Ausblick auf ihre Teilnahme an der diesjährigen "Let's Dance"-Tour, die im November startete. Die Stuntfrau verriet im Gespräch mit Promiflash, dass sie gleich mit zwei Tänzen auf der großen Bühne steht, hielt sich bei den Details aber bedeckt: "Ich darf leider gar nichts verraten. Aber ich habe auf jeden Fall zwei ganz tolle Tänze. Einer davon ist mein Lieblingstanz. Dafür habe ich gekämpft, den zu bekommen – und einer war ein Tanz, wo wir auch zehn Punkte bekommen haben..." Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, welche Performances Marie live präsentieren wird.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Marie Mouroum, "Let's Dance"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marie.mouroum Marie Mouroum, Mai 2023