Stefan Raabs Show: Quoteneinbruch schockt Sender RTL

Stefan Raabs (58) große Rückkehr ins Fernsehen droht frühzeitig zu scheitern: Die zweite Folge seiner neuen RTL-Show "Die Stefan Raab Show" konnte nicht an die starken Zahlen der Vorwoche anknüpfen. Gerade einmal 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Mittwochabend ein, während die Premiere noch mehr als eine Million Menschen erreicht hatte. Besonders enttäuschend fiel der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe aus, wie dwdl.de mitteilte: Lediglich 6,8 Prozent waren noch übrig, ein dramatischer Absturz im Vergleich zu den 12,5 Prozent der Auftaktsendung.

In der umkämpften Primetime musste sich die Show zahlreicher Konkurrenz geschlagen geben: Das Format erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen gerade einmal 280.000 Personen, während Vox mit einer "Stern TV Reportage" auf deutlich bessere 12,3 Prozent Marktanteil kam. Auch Das perfekte Dinner im Vorabendprogramm landete mit 950.000 Zuschauern weit vor Stefan Raabs Sendung. Selbst die ARD-Medicalserie "David & Goliath" punktete mit soliden Zahlen und war vielen Zuschauern offenbar eine bessere Wahl.

Bereits die erste Ausgabe hatte für Aufsehen gesorgt, als die Show mit beeindruckenden Einschaltquoten debütierte und Stefan Raab nach längerer Pause erfolgreich in die Primetime zurückkehren konnte. Die Mischung aus Unterhaltung und prominenten Gästen weckte damals große Erwartungen. So war das Thema Bodybuilding ein Highlight und bescherte der Premiere einen Platz vor der Konkurrenz. Dass die Zahlen nun so rapide fallen, dürfte eine Herausforderung sein – sowohl für den Produzenten als auch für RTL.

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

Imago Stefan Raab, August 2025

RTL Logo von "Das Perfekte Dinner"