Dieses Mitbringsel aus der Heimat ist Pflicht für Amira Aly

Amira Aly (33), die österreichische Wurzeln hat und mittlerweile in Deutschland lebt, hat bei ihren Besuchen in Österreich ein festes Ritual. Wenn die Moderatorin in ihre alte Heimat reist, nutzt sie die Gelegenheit, um Familie und Freunde zu treffen. Doch dabei darf eines nie fehlen: Ein süßer Klassiker aus Wien wird stets als Mitbringsel eingepackt. Auf Instagram zeigte sie ihren Fans stolz, was nach jedem Aufenthalt in Österreich bei ihr im Handgepäck landet – Süßigkeiten aus dem Hause Sacher. "Pflicht!" schrieb sie dazu in ihrer Story.

Süßigkeiten scheinen für Amira eine besondere Leidenschaft zu sein. Die zweifache Mutter hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie gerne sie Torten und Kekse backt. Da liegt es nahe, dass sie ihren Bezug zur Heimat auf die süße Art pflegt und diese spezielle Tradition beibehält. Neben süßen Genüssen schätzt Amira auch die Zeit mit ihren Lieben in Österreich, kehrt jedoch immer wieder in ihr neues Zuhause in Köln zurück. Erst vor Kurzem teilte sie Eindrücke von ihrem Rückflug aus Österreich nach Deutschland.

In Köln hat sich Amira ein modernes und ökologisch konzipiertes Traumhaus geschaffen, in dem sie ihren Alltag mit ihren beiden Söhnen verbringt. Das stilvoll gestaltete Haus ist ein weiterer Ausdruck ihres Sinns für Ästhetik und Wohlbefinden. Dabei setzt die Moderatorin auf qualitativ hochwertige Materialien – ein Ansatz, der sich auch in ihrer Liebe zu kulinarischen Klassikern wie den Süßigkeiten von Sacher widerspiegelt. Zwischen familiären Verpflichtungen und beruflichen Projekten schafft sich Amira so immer wieder kleine, aber bedeutsame Momente der Freude.

Instagram / amiraaly TV-Moderatorin Amira Pocher an ihrem 33. Geburstag, 2025

Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2025

IMAGO / BREUEL-BILD Amira Aly, September 2025