Auch "Princess Charming"-Girls Seinep und Caro sind zusammen

Das Liebeskarussell bei Princess Charming dreht sich weiter! Nachdem Vanessa Borck (29) die Show wegen ihrer Gefühle für Kandidatin Lotti abgebrochen hatte, scheinen andere Teilnehmerinnen ihr persönliches Happy End gefunden zu haben. Seinep und Caro, die ursprünglich selbst um Vanessas Herz kämpften, geben auf Instagram bekannt, dass es zwischen ihnen gefunkt hat. In einem Video, das die beiden beim Küssen zeigt, schreibt Seinep: "POV: Ich habe das Beste bei 'Princess Charming' mitgenommen" und kommentiert außerdem: "Hab meine Princess gefunden." Die Fans sind begeistert – und nicht nur die.

Auch andere ehemalige Mitstreiterinnen können ihre Freude kaum zurückhalten. Kandidatin Bianca kommentiert unter dem Post: "Endlich! Ihr seid so toll zusammen. Liebe euch doch!", während Fiona ebenfalls überglücklich schreibt: "Endlich, endlich, endlich, oh mein Gott." Auch die überglückliche Caro hinterlässt einen eigenen Kommentar: "Ich kriege direkt Tränen in den Augen." Die euphorischen Reaktionen zeigen, dass das neue Paar nicht nur sein eigenes Glück gefunden hat, sondern auch viele Menschen daran teilhaben lässt.

Ganz frisch verkündeten auch Shirine und Vanessa ihr Liebesglück nach dem Staffelfinale. In einem gemeinsamen Social-Media-Post teilten die beiden mit: "'Princess Charming' vorbei. Gewinner: Wir. Wir freuen uns, das endlich mit euch teilen zu können." Die Fans überhäuften die beiden Frauen mit Glückwünschen und Herzchen-Kommentaren. "Jetzt ist mein Herzchen doch endlich glücklich" und "Zwei wundervolle Menschen haben sich gefunden. Das ist richtig healing, nach dem ganzen Drama und Shit. Euch alles Liebe und Glück der Welt", schrieben begeisterte Follower. Shirine und Vanessa verrieten bislang zwar nicht, wie lange sie schon ein Paar sind, doch die vertrauten Fotos und ihr glückliches Lächeln sprachen Bände.

