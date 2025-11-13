"Spritzendienstag": Sophie Welack teilt Mega-Abnehmerfolg

Sophie Welack sorgt jetzt erneut für Schlagzeilen! Der Realitystar, bekannt aus dem Format Das Sommerhaus der Normalos, hat in ihrer neuesten Instagram-Story ein Update zu ihrer beeindruckenden Gewichtsabnahme geteilt. Mithilfe einer sogenannten Abnehmspritze hat sie mittlerweile 20 Kilogramm verloren. Die TV-Bekanntheit erklärt, dass sie regelmäßig ihre Blutwerte beim Arzt checken lässt, um sicherzugehen, dass die Behandlung für sie geeignet ist. "Es ist Dienstag, das heißt Spritzendienstag!", verkündete sie gut gelaunt und bestätigte, dass sie ihre Therapie erst einmal fortsetzen kann.

Die Dosis der Abnehmspritze bleibt bei 1,7 Milligramm, und Sophie zeigt sich stolz über ihre bisherigen Erfolge. Trotz einiger kritischer Stimmen ist sie der Meinung, dass man die Veränderung anerkennen sollte. "Viele sagen, auf sowas kann man nicht stolz sein, doch ich finde, auf sowas kann man stolz sein, auch wenn man ein bisschen nachgeholfen hat", erklärte sie in der Story. Dennoch betonte die Blondine die Wichtigkeit, die körperlichen Reaktionen im Auge zu behalten und regelmäßig ärztliche Kontrollen durchzuführen.

In der Vergangenheit hatte die Reality-TV-Bekanntheit bereits mehrfach über ihre Fortschritte berichtet. Schon vor etwa drei Monaten überraschte sie ihre Fans auf Instagram mit der Nachricht, innerhalb weniger Wochen zehn Kilogramm durch die Spritze verloren zu haben. Damals gab Sophie ehrlich zu: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht der große Sportfanatiker bin." Sie betonte, dass Bewegung keine große Rolle bei ihrer Abnehmreise gespielt habe. Das Medikament habe für sie den Unterschied gemacht und ihren Appetit deutlich gesenkt.

Instagram /sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder im Mai 2025

Instagram / sophiewelack_ Realitystar Sophie Welack, September 2025

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack, Juni 2025