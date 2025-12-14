Normalo-Sommerhaus-Sophie kontert Rafi Racheks Stichelei

Sophie Welack, bekannt aus Das Sommerhaus der Normalos, hat auf Instagram eine klare Ansage in Richtung Rafi Rachek (35) gemacht. Der Reality-TV-Star hatte in seiner Story eine wenig schmeichelhafte Bemerkung über Sophie fallen lassen und sie als "famegeil" bezeichnet, mit den Worten: "Die 'Famegeile' hat sich wieder an mich rangemacht." Sophie ließ das nicht auf sich sitzen und konterte: "Schon witzig, wie relevant ich scheinbar bei unnötigen Menschen bin, die ich nicht mal kenne." Dabei machte sie unmissverständlich deutlich, dass sie keinen Kontakt zu Rafi pflegt und forderte ihn auf, ihren Namen aus seinem öffentlichen Schlagabtausch herauszuhalten.

Auslöser für die Spannungen könnte die jüngste Freundschaft von Rafi und der Social-Media-Bekanntheit Vanessa Brahimi sein. Die beiden, die sich bei der Show Das große Promi-Büßen kennengelernt haben, zelebrieren ihre enge Verbindung seit einiger Zeit auf ihren Social-Media-Kanälen. Vanessas geteilte Bilder, auf denen sie mit Rafi innig posiert, zeigen, wie vertraut das Duo geworden ist. Gleichzeitig scheute Rafi nicht davor zurück, inmitten dieser Harmonie eine Spitze gegen Sophie loszulassen, was offenbar das Fass zum Überlaufen brachte.

Während Sophie ihre Meinung zum Thema ungeschönt in die Öffentlichkeit brachte, scheinen Rafi und Vanessa den Fokus auf ihre neue Freundschaft zu legen. Seit "Das große Promi-Büßen" pflegen die beiden eine intensive Beziehung, die nicht nur vor der Kamera, sondern auch abseits der Öffentlichkeit Bestand hat. Vanessa, die als Reality-Star sowohl im TV als auch online eine treue Fangemeinde hat, betont immer wieder die Bedeutung echter Verbindungen. Rafi wiederum war zuvor unter anderem durch seine Beziehungen in den Schlagzeilen. Der derzeitige Meinungsstreit zeigt, dass bei Reality-Stars die Grenzen zwischen öffentlich und privat oft verschwimmen.

Collage: Instagram / sophiewelack_, ActionPress Collage: Sophie Welack und Rafi Rachek

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack kommentiert eine Insta-Story von Rafi Rachek

Instagram / vanessabrahimi Die Reality-Stars Vanessa Brahimi und Rafi Rachek verstehen sich offensichtlich wunderbar