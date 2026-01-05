Samira Cilingir entsetzt: Yasin mit anderer Frau verheiratet

Samira Cilingir sorgt mit einer brisanten Instagram-Story für Wirbel: Die Reality-Darstellerin behauptet, ihr Noch-Ehemann Yasin Cilingir (34) sei in der Türkei mit einer anderen Frau verheiratet. Die beiden hatten sich bereits im vergangenen Jahr getrennt und bereiten die Scheidung vor, doch die neue Wendung ließ Samira nach eigenen Worten fassungslos zurück. Passiert sein soll das Ganze gestern, als Yasin die gemeinsamen Kinder abholte und bei ihr vorbeikam. Im Gespräch habe er angeblich erwähnt, einen Passantrag stellen zu müssen – und dabei angedeutet, in der Türkei verheiratet zu sein. Samira sagt, sie habe "nur noch rot gesehen" und müsse der Sache nun auf den Grund gehen.

Samira beschreibt in der Story ihren Schockmoment im Detail: "Gestern war auch ein ganz krasser Tag. Deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet, weil ich den ganzen Tag auch sehr, sehr geschockt war", erklärt sie ihren Followern. Samira schildert weiter: "Ich war geschockt. Er ist verheiratet in der Türkei. Die ganze Zeit mit einer anderen Frau. Ihr wisst nicht, wie ich mich gestern gefühlt habe." Sie betont, sie wolle der Sache nun unbedingt "auf den Grund gehen". Ob sie Yasin tatsächlich richtig verstanden hat oder ein Missverständnis vorliegt, ist nach aktuellem Stand jedoch völlig unklar – nach eigenen Angaben habe sie ihm schon mitten im Satz nicht mehr richtig zugehört.

Samira und Yasin hatten ihre Beziehung in der Öffentlichkeit gelebt und immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag gegeben. Nach der Trennung konzentrierte sich die Mutter vermehrt auf ihre Community, in der sie offen über Gefühle und Herausforderungen spricht. Yasin zeigte sich zuletzt vor allem in sportlichen Projekten und mit Familienmomenten. Beide betonen in der Regel die Bedeutung ihrer Kinder. Samira macht in persönlichen Momenten häufig deutlich, wie sehr sie Stabilität im Alltag sucht, während der Reality-Star sich auf Social Media gern mit Freunden und Familie zeigt. Wie beide privat mit turbulenten Phasen umgehen, teilen sie meist direkt mit ihren Followern.

Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, April 2025

IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar