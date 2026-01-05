Vanessa Nwattu teilt in langem Statement gegen Ex Aleks aus

Reality-Star Vanessa Nwattu (25) hat sich nach der finalen Folge von Temptation Island VIP mit einem langen, emotionalen Statement auf Instagram an ihre Community gewandt – und dabei deutlich gegen ihren Ex-Verlobten Aleksandar Petrovic (34) ausgeteilt. Die ehemalige Kandidatin erklärt, dass sie sich nach dem Wiedersehen am Lagerfeuer von Aleks getrennt habe, nach drei Jahren intensiver Beziehung, Verlobung und gemeinsamer Auswanderung. Während Aleks kurz zuvor ein Video veröffentlicht hatte, in dem er sein Leid nach der Trennung öffentlich inszeniert, sitzt Vanessa nach eigenen Worten zu Hause, versucht den Bruch zu verarbeiten und schreibt: "Mein Herz ist erneut in tausend Teile zerbrochen", so die Reality-Bekanntheit in ihrer Story.

In ihrem ausführlichen Text bedankt sich Vanessa zunächst bei ihren Fans für den massiven Rückhalt und die vielen Nachrichten, betont aber, dass sie sich dadurch teilweise überfordert fühlt. Für sie sei die Trennung kein "starker TV-Moment", sondern eine harte Realität, die ihr Leben mit einem Schlag verändert habe. Scharf kritisiert sie, ohne Aleks beim Namen zu nennen, das ständige Posten von gemeinsamen Erinnerungsfotos und emotionalen Clips: Dies empfindet sie als "äußerst geschmacklos", vor allem, wenn Worte und späteres Verhalten nicht zusammenpassten. Die Influencerin macht klar, dass sie keine Inhalte "für Klicks" produzieren wolle, sondern nur teile, was wirklich in ihr vorgeht. Sie berichtet, dass sie Aleks mehrfach gebeten habe, nicht zu trinken, weil er dann respektlos werde, und spricht von Situationen während der Show, in denen sein Verhalten vor laufenden Kameras schon schwer zu ertragen gewesen sei – sowie von noch schlimmeren Momenten ohne Kameras, aber in Anwesenheit ihr unbekannter Menschen.

Besonders eindringlich beschreibt Vanessa, dass sie erst durch "Temptation Island VIP" erkannt habe, wie ungesund ihre Liebe wirklich war. "War die Liebe echt? – meinerseits zu jeder Zeit. War die Beziehung gesund? – auf gar keinen Fall", hält sie fest und schreibt, sie sei zuvor "so brainwashed" gewesen. Als sie während der Ausstrahlung erste Andeutungen zu den Hintergründen gemacht habe, sei Aleks nach ihren Worten sehr wütend geworden und habe mit mehreren Personen wochenlang gegen sie geschossen. In ihrer Story ruft die Reality-Darstellerin ihre Follower dazu auf, sich nicht von manipulierenden Menschen kaputt machen zu lassen, "die respektloses Verhalten als Liebe verkaufen". Gleichzeitig kündigt sie an, beim großen Wiedersehen der Show noch mehr Details erzählen zu wollen.

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattus, Reality-TV-Bekanntheit