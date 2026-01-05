Auch dabei: Sie ist die zweite Kandidatin bei "Let's Dance"

Jetzt ist es offiziell: Esther Schweins (55) tanzt 2026 bei Let's Dance mit und sichert sich damit den Platz als zweite prominente Kandidatin der 19. Staffel. Die Schauspielerin, die in den 90ern mit "RTL Samstag Nacht" berühmt wurde, wird schon bald regelmäßig freitagabends in Köln aufs Parkett treten – Seite an Seite mit einem Profitänzer, dessen Name noch nicht bekannt ist. Von ihrem Hof auf Mallorca, wo sie sonst ein ruhigeres Leben führt, geht es dann direkt ins grelle Scheinwerferlicht der großen RTL-Show. "Aufgeregte Vorfreude, ich glaube, das beschreibt es am besten", sagt Esther im Gespräch mit RTL und macht klar, dass sie sich dieser neuen Herausforderung voller Neugier stellt.

Dabei ist der Respekt vor dem Showformat groß. Die 1,74 Meter große Darstellerin, die bisher vor allem durch Comedy, Filme und Synchronrollen aufgefallen ist, betont im Interview, dass sie noch keine Vorstellung davon hat, wie sie auf dem Tanzparkett funktionieren wird. "Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das alles gehen soll. Werden Arme und Beine miteinander arbeiten?" sagt sie gegenüber RTL. Trotzdem überwiegt die Lust am Abenteuer: "In mir steckt ein Zirkuskind, das will ab und zu raus. Ich habe einfach Lust auf die große Show, auf Unterhaltung und allem voran darauf, mit vollem Fokus etwas Neues zu lernen: Tanzen!" heißt es weiter. Für Esther bedeutet "Let's Dance" damit nicht nur eine Rückkehr ins Rampenlicht, sondern auch ein intensives Trainings- und Lernprogramm, bei dem sie Woche für Woche über sich hinauswachsen möchte.

Abseits der Kameras führt Esther ein Leben, das kaum weiter vom Glamour einer großen TV-Show entfernt sein könnte. Die zweifache Mutter lebt auf einem Hof in der mallorquinischen Tramuntana, umgeben von Natur, Pferden und einer ganzen Schafherde – stolze 117 Tiere gehören zu ihrem Alltag. Auf Instagram zeigt die Schauspielerin immer wieder Auszüge aus diesem Leben mit ihren Vierbeinern und schreibt über ihren alten Wallach liebevoll, er brauche "nur noch Liebe". Während Vanessa Borck (29), die als Princess Charming Aufmerksamkeit auf sich zog, schon als erste Kandidatin feststeht, bringt Esther nun eine ganz andere Facette in das Feld der Tanzpromis: eine Frau, die seit Jahrzehnten mit der Bühne vertraut ist, privat aber bewusst die ländliche Ruhe sucht und nun beide Welten miteinander verbinden wird.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury, 2025

Getty Images Esther Schweins, Schauspielerin

gbrci / Future Image Esther Schweins im September 2022 in Hamburg

