Ariana Grande gibt Update zur "Eternal Sunshine"-Tour 2026

Ariana Grande (32) steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre große "Eternal Sunshine"-Tour – und heizt die Spannung der Fans jetzt noch weiter an. Bei den Critics Choice Awards in Los Angeles plauderte die Sängerin und Schauspielerin auf dem schwarzen Teppich mit E! News über ihr Comeback auf der Bühne, das im Juni 2026 starten soll. "Ich arbeite seit Monaten an der Setlist", verriet Ariana und machte damit klar, wie intensiv sie sich auf die Shows vorbereitet. Welche Songs die Fans dort genau erwarten, behielt sie jedoch für sich – ganz bewusst, denn Ariana verspricht Überraschungen.

Im Interview erklärte die Musikerin, dass die Setlist zwar bereits "an einem guten Punkt" sei, sich aber erst in den anstehenden Proben endgültig zeigen werde, ob alles wirklich funktioniere. Die Proben sollen schon sehr bald starten, dann wird jedes Detail der Show getestet. Konkrete Hinweise auf besondere Gäste, Medleys oder selten gespielte Songs wollte Ariana aber nicht geben. "Ich möchte, dass es eine Überraschung bleibt", sagte sie zu ihren konkreten Plänen für die Bühne. Schon im November hatte sie im Gespräch mit Nicole Kidman (58) für das Magazin Interview erzählt, dass die "Eternal Sunshine"-Tour mit rund 45 Terminen deutlich kleiner ausfallen werde als frühere Welttourneen. Trotzdem freue sie sich enorm: Die Künstlerin habe in den vergangenen Jahren ihre Beziehung zu Musik und Tourleben neu sortiert und gehe jetzt mit einem ganz anderen Gefühl an das Projekt heran.

Wie besonders diese Tour für Ariana ist, hatte sie bereits im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" angedeutet. Dort sprach sie offen darüber, dass sich ihre kommenden Lebens- und Karrierejahre stark von den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren unterscheiden sollen. Über die "Eternal Sunshine"-Reise sagte sie, sie wolle nichts Endgültiges ankündigen, aber es könne sein, dass es danach "für eine sehr, sehr, sehr, sehr lange Zeit" keine Tour mehr geben werde. "Eine letzte große Feier, für jetzt", sagte sie und ließ erahnen, dass sie möglicherweise andere Wege einschlagen könnte. Fans und Wegbegleiter der "Into You"-Interpretin werden daher mit Sicherheit jede Sekunde dieser Tour besonders genießen.

Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

Imago Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked: For Good" in New York, 18. November 2025

Getty Images Ariana Grande bei der "Wicked For Good" Q&A des California Film Institute in San Rafael, Dezember 2025