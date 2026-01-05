Influencerin Yulia Burtseva (38) nach Beauty-OP verstorben

Traurige Nachrichten aus Moskau: Die in Italien lebende Influencerin Yulia Burtseva ist am 4. Januar im Alter von nur 38 Jahren nach einer Schönheitsoperation in der russischen Hauptstadt gestorben. Yulia, die auf Instagram über 73.000 Fans mit Einblicken in ihr Familienleben mit Ehemann Giuseppe und der gemeinsamen Tochter versorgte und eigentlich in Neapel lebte, hatte sich in einer Privatklinik in Moskau einem Eingriff unterzogen. Doch kurz nach der Operation verschlechterte sich ihr Zustand drastisch. Die Influencerin wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, wo Ärzte noch um ihr Leben kämpften. Später wurde sie dort für tot erklärt, wie das russische Portal MSK1 berichtet.

Die zuständige Moskauer Ermittlungsbehörde hat nun ein Verfahren wegen möglicher fahrlässiger Tötung eingeleitet und untersucht den Fall. "Ermittler des Moskauer Untersuchungsbüros sind vor Ort", hieß es in einer übersetzten Erklärung, die MSK1 vorliegt. Demnach sollen relevante offizielle und medizinische Dokumente beschlagnahmt und verschiedene forensische Untersuchungen, darunter eine medizinische, angeordnet werden. Noch am Morgen ihrer Operation hatte Yulia in den sozialen Medien ein Video aus einem Café in Moskau gepostet, versehen mit den Worten "Guten Morgen, Moskau". Ihr letzter Instagram-Beitrag stammt aus Dezember und zeigt sie zusammen mit ihrer Tochter.

Yulia galt bei vielen ihrer Follower als charmant und authentisch, wofür sie in den Kommentaren ihrer jüngsten Beiträge liebevoll gewürdigt wird. Dort drücken Fans ihre Bestürzung und ihr Beileid aus. "Das Königreich des Himmels möge dir gehören", schrieb ein Nutzer, während ein anderer hinzufügte: "Wie konnte das passieren? Ruhe in Frieden." Freunde und Anhänger der Influencerin sind erschüttert über den plötzlichen und tragischen Verlust, der eine Frau mitten aus dem Leben riss, die so viele mit ihren Einblicken ins Familienleben inspirierte.

Instagram / burtseva_italia Yulia Burtseva, Influencerin

Instagram / burtseva_italia Yulia Burtseva, Influencerin

Instagram / burtseva_italia Yulia Burtseva mit ihrer Tochter, 2025