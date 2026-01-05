Nach Temptation-Trennung: Aleks Petrovic leidet öffentlich

Es ist die bittere Konsequenz nach dem Temptation Island VIP-Drama: Aleksandar Petrovic (34) verarbeitet die Trennung von seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) jetzt mit einem öffentlichen Gefühlsausbruch im Netz. Auf Instagram teilt der Reality-Star ein emotional geschnittenes Video, in dem er romantische Szenen der Verlobung den schmerzhaften Momenten des Beziehungs-Aus gegenüberstellt. Dazu veröffentlicht Aleks ein langes Statement, in dem er über seinen Schmerz, seine Fehler und sein angebliches Karma spricht. Die Bilder, die offenbar erst vor Kurzem gepostet wurden, richten sich klar an Vanessa und seine frühere TV-Begleitung Christina – doch genau das sorgt nun für neuen Zoff in der Öffentlichkeit.

In dem Post, den Aleks mit dramatischer Musik unterlegt, schreibt der Influencer unter anderem: "Ich habe auf Schmerz aufgebaut und Schmerz zurückbekommen. Konsequenz: Ich habe die Frau meiner Träume verloren." Er erklärt weiter, er stehe zu seinen Fehlern und entschuldige sich "von Herzen bei allen Frauen", deren Vertrauen er gebrochen habe. "Das ist mein Karma. Ich leide krass. Ich verdiene es zu leiden. Ich habe daraus gelernt. Und ich werde so etwas nie wieder tun", heißt es in seinem Text. Außerdem betont der Reality-Star, er habe sich sowohl bei Christina als auch bei Vanessa mehrfach privat entschuldigt. Was als öffentlicher Reue-Post gedacht war, kommt bei seiner Ex-Verlobten jedoch gar nicht gut an – vor allem, weil Aleks sie im Beitrag erneut markiert und alte gemeinsame Fotos nutzt.

Vanessa reagiert deutlich genervt in den Kommentaren und macht klar, dass sie mit diesem Kapitel endgültig abschließen will. "Kannst du es bitte langsam mit den Beiträgen und Fotos mit mir gut sein lassen?", schreibt sie sichtbar verärgert unter den Clip und wirft Aleks vor, schon die letzten Male geschmacklos gehandelt zu haben. Nun sei ihre Geduld jedoch am Ende: "Aber jetzt reicht’s echt. Erst recht wenn du weißt was noch alles kommt? Passt mal wieder nicht zusammen. Lass mich bitte damit in Ruhe. Für die Shitshow hast du doch so rasch Ersatz gefunden. Musst mich auch nicht markieren, dankeschön." Schon beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP" hatte Vanessa mit einem klaren Statement zur gemeinsamen Zukunft für Aufsehen gesorgt, während Aleks unter Tränen um die Liebe kämpfte. Dass ihre Trennung nun weiter vor den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen wird, zeigt, wie sehr die einstigen Dubai-Auswanderer nicht nur im TV, sondern auch privat miteinander verknüpft waren.

RTL Aleksandar Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2025

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023

RTL Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2025