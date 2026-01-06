Mit Tochter Stormi: Kylie Jenner teilt süßen Jahresrückblick

Kylie Jenner (28) startet gefühlvoll ins neue Jahr: Auf Instagram teilte die Reality-Ikone einen persönlichen Rückblick auf ihr 2025 – und mittendrin ein besonders süßes Foto von Tochter Stormi (7). Auf dem zweiten Bild ihrer Fotoreihe strahlt die Siebenjährige in die Kamera, das Gesicht voller bunter Sticker, eingekuschelt in einen lila Schlafanzug mit Sonnenblumenmuster. "Viele meiner Bilder aus dem Jahr 2025 sind leider verloren gegangen, aber hier sind ein paar", schrieb Kylie zu der Bilderstrecke. Neben Stormi sind auch die flauschigen Mitbewohner der Familie zu sehen: ihre Katzen, Schnappschüsse von Fotoshootings und ungezwungene Momente mit Schwester Kendall Jenner (30). Der Instagram-Post ist einer der seltenen Einblicke, die der Star inzwischen bewusst dosiert.

Ein paar Stunden später stand Kylie an der Seite ihres Partners Timothée Chalamet (30) bei den Critics Choice Awards auf dem roten Teppich. Bei der glamourösen Preisverleihung bewies der Schauspieler einmal mehr seinen Erfolg und gewann die Auszeichnung als Bester Schauspieler für seine Rolle in "Marty Supreme". Neben einem Triumph vor der Kamera zeigte sich der Hollywood-Star auch von seiner romantischen Seite, als er Kylie in seiner Dankesrede erwähnte. Laut Variety sagte er auf der Bühne: "Danke an meine Partnerin seit drei Jahren. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ich könnte das ohne dich nicht schaffen. Danke von ganzem Herzen", während Kylie im Publikum lächelte.

Dass die beiden so offen miteinander auftreten, ist das Ergebnis einer Beziehung, die sich seit dem Frühjahr 2023 stetig gefestigt hat. Die Beauty-Unternehmerin ist seit Jahren an das Rampenlicht gewöhnt, betonte aber in der Dezember-Folge 2025 von The Kardashians, sie wolle ihr Privatleben stärker schützen. "Ich muss mein Leben leben", erklärte sie. "Ich kann nicht für das leben, was alle anderen von mir wollen. Ich muss jeden Tag versuchen, das Beste für mich zu tun." Dass Timothée laut einem Insider "voll in ihr Leben integriert" ist und oft in ihrem Haus bleibt, wenn er nicht arbeitet, passt zu diesem Bild einer Frau, die zwischen Familienmomenten im Pyjama, Katzenfotos und glamourösen Award-Nächten ihren eigenen Weg sucht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster

Anzeige Anzeige

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Fototermin der 70. David di Donatello in den Cinecittà Studios, Rom, 7. Mai 2025