So fühlen sich Jenefer Riili und ihr Daniel nach Verlobung

Ein traumhafter Start ins neue Jahr: Jenefer Riili (33) und ihr Partner Daniel Wein haben kürzlich ihre Verlobung bekannt gegeben. Nach einem aufregenden Jahr scheint für die Schauspielerin und den Fußballer nun ein neues Kapitel voller Glück begonnen zu haben. Im Gespräch mit Promiflash gaben die frisch Verlobten Einblick in ihre Gemütslage: "Wir fühlen uns ganz anders – viel erwachsener und seriöser als vorher – es ist sehr schön." Die beiden scheinen also im siebten Himmel zu schweben.

Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit und ihr Verlobter blicken auf ein turbulentes Jahr zurück, das beide jedoch offenbar nur noch enger zusammengeschweißt hat. Ende Mai machte sogar das Gerücht die Runde, dass das Paar getrennte Wege gehe. Diese Spekulationen wurden jedoch schnell wieder dementiert. Ihre verliebten Worte nach dem Antrag lassen nichts an ihrem jetzigen Glück zweifeln. Wann die Hochzeitsglocken läuten werden, haben Jenefer und Daniel bislang jedoch noch nicht verraten.

Bereits vor wenigen Tagen hatten die beiden mit romantischen Bildern ihres Verlobungsmoments auf Instagram einen Einblick in Daniels unvergesslichen Antrag gegeben. In einer zauberhaft arrangierten Kulisse mit Rosen, Kerzen und einem leuchtenden Schild stellte Daniel die Frage aller Fragen – und erhielt ein freudiges "Ja". Für Jenefer, die neben ihrer Arbeit vor der Kamera auch als Mutter Verantwortung trägt, dürfte die Verlobung ein weiterer wichtiger Baustein für ihr privates Glück sein. Das Paar darf sich jetzt also auf ihren neuen Lebensabschnitt als kleine Familie freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / DC1-LkBiuIN Influencerin Jenefer Riili und ihr neuer Freund Daniel Wein