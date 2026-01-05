Madonna teilt intime Familien-Einblicke ihrer Marokko-Reise

Madonna (67) hat die Festtage genutzt, um mit ihrer Familie eine unvergessliche Zeit in Marokko zu verbringen. Auf Instagram gewährte die Sängerin intime Einblicke in ihren Urlaub mit fünf ihrer sechs Kinder in Marrakesch. In einem Pelzmantel und passender Mütze posierte Madonna vor beeindruckender Kulisse und ließ ihre Fans an Momenten teilhaben, die von gemeinsamem Essen, Spaziergängen durch die Stadt und der Bewunderung von Architektur geprägt waren. Mit dabei waren ihre Söhne Rocco und David, sowie ihre Töchter Mercy und die 13-jährigen Zwillinge Stella und Estere. Ihre älteste Tochter Lourdes (29), fehlte allerdings in den Schnappschüssen. Die Fotos kommentierte Madonna kurz und knapp mit "Marokkanische Ferien".

Die Sängerin, die seit Jahrzehnten als Ikone der Popmusik gilt, teilt immer wieder familiäre Highlights mit ihren Fans. Bereits im Mai teilte sie stolz Eindrücke ihres Muttertags, den sie ebenfalls mit fünf ihrer Kinder verbrachte. Damals schrieb sie humorvoll, dass die Kinder sich vor allem durch ihre gegenseitige Zuneigung und das Ausbleiben von Streitigkeiten selbst übertroffen hatten. Von Fußballspielen bis hin zu gemeinsamen Ausritten war alles dabei. Auch zum Geburtstag ihres Sohnes David im September postete Madonna rührende Erinnerungsfotos aus seiner Kindheit und bezeichnete ihn stolz als "Gangster", der seit dem Babyalter mit Cola-Flasche unterwegs war.

Privat hält Madonna ihre Patchwork-Familie seit Jahren eng zusammen. Tochter Lourdes stammt aus der Beziehung mit Fitness-Trainer Carlos Leon (59), Sohn Rocco aus der Ehe mit Regisseur Guy Ritchie (57), die im Jahr 2008 scheiterte und in einem Sorgerechtsstreit endete. David, Mercy sowie die Zwillinge Stella und Estere kamen durch Adoption zur Familie. In Interviews und Posts betont die Musikerin häufig die Bedeutung von Zusammenhalt und Ritualen – ob Reisen, Geburtstage oder kleine Alltagsmomente. Wenn die Künstlerin unterwegs ist, taucht sie gerne in die lokale Kultur ein, sammelt Stoffe, Muster und Stimmungen, die später in Bühnenlooks und Fotoserien wiederkehren.

Instagram / madonna Madonna in Marokko, Dezember 2025

Instagram / madonna Madonna, ihr Vater und ihre sechs Kinder

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingen Estere und Stella