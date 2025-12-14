Werbedeals & TV-Shows: So vermögend ist Sängerin Rita Ora

Rita Ora (35) zählt zu den erfolgreichsten jungen Musikerinnen Großbritanniens und konnte im letzten Jahr beeindruckende 5,4 Millionen Euro verdienen. Das ergibt umgerechnet etwa 15.000 Euro täglich zwischen April 2024 und April 2025, wie The Sun berichtet. Die Einnahmen stammen aus ihrer Arbeit in der Musikbranche, als TV-Coach bei Formaten wie "The Voice UK", The X Factor und The Masked Singer sowie aus einer Vielzahl lukrativer Werbedeals. Mit diesem enormen Jahresverdienst konnte die Sängerin ihr Gesamtvermögen auf rund 35 Millionen Euro steigern.

Ritas geschäftlicher Erfolg basiert auf einem breiten Spektrum an Tätigkeiten. Neben Songs und Bühnenauftritten, die durch ihre Firma Ora Live gemanagt werden, deckt Ora Multi Services ihre Aktivitäten im Bereich Fernsehen und Werbung ab. Zu den Marken, mit denen sie kooperiert, zählen Adidas, Primark und Escada, im Beauty-Bereich ist sie für Rimmel tätig. Auch in der Getränkeindustrie hat sie mit Partnern wie Próspero Tequila und Coca-Cola Zero Sugar Fuß gefasst. Zusätzlich ist Rita als Schauspielerin aktiv: Sie übernahm Rollen in Filmprojekten wie der "Fifty Shades"-Reihe und der Serie "Kung Fu Panda: Dragon Knight".

Beim Women In Cinema Event in Jeddah sprach die spirituell verwurzelte Sängerin mit Daily Mail offen über ihre Visionen: "Viele beschränken sich auf nur eine Kategorie, und das muss nicht sein." Dabei nannte sie Größen wie Madonna (67), Blondie und Cher (79) als Inspirationen, die ebenfalls in verschiedenen Bereichen erfolgreich sind. Neben ihrer beruflichen Vielseitigkeit betonte sie auch die Bedeutung von weiblicher Solidarität und den Wunsch, ein Vorbild für kommende Generationen zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora bei den Elle Women in Hollywood 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna posiert auf der Met Gala 2025 in New York