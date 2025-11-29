Rita Oras Londoner Zuhause: Ein Rückzugsort voller Seele

Rita Ora (35) hat für das Interior-Magazin Architectural Digest die Türen zu ihrem Zuhause in London geöffnet und einen Blick auf ihr Leben abseits der Bühne gewährt. Die Sängerin wohnt in einem viktorianischen Backsteinhaus im angesehenen Stadtteil Primrose Hill, das im Jahr 1877 erbaut wurde. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Taika Waititi (50) lebt sie dort in einem Ambiente, das völlig überrascht: fernab von Glitzer und Glamour setzt sie auf eine bodenständige Einrichtung voller Vintage-Charme. "Ich habe mich schon immer zu Häusern mit einer alten Seele hingezogen gefühlt", erklärte sie im Interview mit dem Magazin, welches nun die Bilder veröffentlicht hat.

Das Haus, das einst dem berühmten Buchillustrator Arthur Rackham gehörte, wurde von Rita nach ihrer Übernahme liebevoll renoviert, wobei der historische Charakter größtmöglich erhalten blieb. Alte Kamine, Retro-Möbel und Stücke aus ihrem Elternhaus prägen den warmen Stil. Die Gestaltung des Innenraums übernahmen dabei ihre Schwester Elena und die Interior-Designerin Joanna Plant. Ein zentrales Highlight ist ein eigens für Rita angefertigtes Kunstwerk von Damien Hirst, das den Essbereich schmückt. Besonders beeindruckend sind auch die Erdtöne und Animal-Prints, die der Einrichtung eine harmonische Note verleihen und ihren besonderen Stil unterstreichen.

Hinter dem Haus erstreckt sich ein Garten, der von Rita als ihr persönlicher Rückzugsort geschätzt wird. Inmitten blühender Pflanzen und verwunschen wirkender Ecken findet sie Ausgleich zu ihrem oft hektischen Promi-Alltag. Hier passt die Umgebung zu ihrer privat offenbar ganz anderen Seite – während ihr Äußeres auf den Bühnen dieser Welt oft extravagant ist, zeigt sich ihre häusliche Welt als ruhig, authentisch und voller Wärme. Diese Balance zwischen ihrem äußeren Erfolg und ihrer inneren Ruhe scheint der Schlüssel zu ihrem Wohlbefinden zu sein.

Getty Images Rita Ora bei den Elle Women in Hollywood 2025

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Rita Ora, Sängerin