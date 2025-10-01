Streit mit Nachbarn: Rita Ora bekommt eigenes Fitnessstudio

Rita Ora (34) hat mit ihren Plänen für ein Fitnessstudio auf ihrem Grundstück im Norden Londons einen erbitterten Nachbarschaftsstreit ausgelöst. Britische Medien wie The Sun berichteten, dass die Sängerin am Ende ihres Gartens, in einer denkmalgeschützten Zone, ein modernes Gartenhaus errichten möchte, das als Fitnessstudio dienen soll. Obwohl Nachbarn öffentlich gegen Ritas Pläne vorgingen, erhielt sie nun die Bauerlaubnis vom Stadtrat unter der Bedingung, strenge Umweltauflagen zu beachten.

In einem gemeinsamen Brief äußerten die Anwohner ihre Bedenken, dass das Projekt die Interessen der Gemeinschaft übergehen könnte. Besonders der möglicherweise nächtliche Lärm und die künstliche Beleuchtung sowie der durch den geplanten Bau entstehende Verlust der Privatsphäre machen Ritas Nachbarn Sorgen. Ein Nahestehender der Sängerin betonte jedoch, dass sie gewissenhaft vorgegangen sei und alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten habe. "Rita hat keine Absicht, die Ruhe in ihrer Nachbarschaft zu stören, und hat alles im Einklang mit den Regeln umgesetzt", kommentierte die Quelle.

Rita hat sich schon lange öffentlich zu ihrer Leidenschaft für Fitness bekannt und begeistert ihre Fans immer wieder mit ihrem durchtrainierten Körper, den sie auch abseits der Kameras bei sportlichen Aktivitäten zeigt. Kürzlich sorgte sie mit einem sportlichen Auftritt in Sydney für Aufsehen, bei dem sie ihre definierten Bauchmuskeln präsentierte. Der sportliche Lebensstil der Sängerin ist kein Geheimnis und spiegelt sich auch in ihren ambitionierten Bauplänen wider.

Instagram / ritaora Rita Ora im Juli 2023

Getty Images Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards im November 2024

Getty Images Rita Ora, Sängerin