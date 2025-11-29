Rita Ora glaubt, sie hat ein Hexen-Gen und spirituelle Kraft

Rita Ora (35) sorgt mit einem ungewöhnlichen Bekenntnis für Gesprächsstoff: In einem kürzlich geteilten Instagram-Clip von Overheard Happy Hour erklärte die Sängerin, sie glaube an ein familiäres "Hexen"-Erbe – und zwar von ihrer Großmutter. "Meine Großmutter war auf jeden Fall eine Hexe", sagte Rita. Ob ihre Mutter dieses "Gen" habe, wisse sie nicht, bei sich selbst sei sie jedoch überzeugt. Die Künstlerin erzählte außerdem, sie beobachte ihre Horoskope und finde darin Kraft. "Ich mache wöchentliche Legungen mit meinen Tarotkarten", so Rita. Solange etwas Hoffnung spende, sei es alles, was man benötige.

Auch die Sterne haben für Rita Gewicht. "Ich glaube zu 100 Prozent an Astrologie", erklärte sie und ergänzte: "Ich habe sogar das Gefühl, es sollte eine Religion sein. Ich liebe die Vorstellung, dass die Geister dich auf deinem Weg leiten." Ihre spirituelle Seite begleitet sie schon länger: Gegenüber Glamour erzählte sie bereits 2023, sie habe sich schon vor der ersten Deutung ihres Geburtshoroskops stark mit Menschen verbunden gefühlt. Ereignisse in ihrem Leben, von musikalischen Wendepunkten bis zur Liebe zu Taika Waititi (50), deutet die Popmusikerin als Fügung. "Vielleicht war das Schicksal", sagte Rita damals. Parallel arbeitet sie an ihrer inneren Balance auch ohne Magie: Im Podcast Reign With Josh Smith berichtete sie im Juni, wie Gespräche mit Profis ihr halfen, den Blick auf Karriere und Entscheidungen zu sortieren. "Du kannst es nicht kontrollieren, also lass es uns einfach machen", beschrieb sie ihren neuen, gelasseneren Umgang mit Veröffentlichungen.

Privat zeigt sich die Sängerin nahbar, familienorientiert und verspielt. Mit Taika, den sie 2022 geheiratet hat, teilt sie nicht nur Humor, sondern auch ein Zuhause, in dem Rituale ihren Platz haben – ob es nun das Mischen der Karten ist oder das gemeinsame Anschauen des Nachthimmels. Im Alltag mit den Töchtern des Regisseurs übernimmt die Musikerin gern die Rolle der liebevollen Mitgestalterin schöner Erinnerungen, von spontanen Ausflügen bis zu besonderen Konzertmomenten mit befreundeten Künstlern wie Ed Sheeran (34).

Anzeige Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora bei Konzert in Tokyo, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der "Vogue World: Hollywood 2025" in Los Angeles