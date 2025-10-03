Einblick ins Vaterglück: Orlando Bloom teilt Fotos mit Kids

Orlando Bloom (48) hat einen charmanten Einblick in das Leben seiner Familie gewährt und dabei vor allem seine Tochter Daisy Dove Bloom (5) ins Rampenlicht gerückt. In einem neuen Foto, das der Schauspieler in seiner Instagram-Story geteilt hat, ist Daisy beim Frühstück zu sehen, während ihre blonden, lockigen Haare im Mittelpunkt stehen. Mit sichtlicher Begeisterung kommentierte der Fluch der Karibik-Star den Schnappschuss: "Diese Haare sind alles." Der stolze Vater zeigt seine Tochter zwar regelmäßig, achtet dabei jedoch stets darauf, ihr Gesicht nicht zu offenbaren, um ihre Privatsphäre zu schützen.

Doch Daisy war nicht das einzige Familienmitglied, das Orlando seinen Fans voller Stolz präsentierte. Auch sein Sohn Flynn (14), der aus seiner früheren Ehe mit Model Miranda Kerr (42) stammt, spielte in einem weiteren Bild die Hauptrolle. Gemeinsam mit Flynn besuchte Orlando einen gruselig gestalteten Halloween-Escape-Room. Ein Foto aus diesem Abenteuer zeigt den Teenager, dessen Gesicht durch ein Kürbis-Emoji unkenntlich gemacht wurde, auf einem Spielzeugpferd sitzend. Orlando selbst posiert fröhlich daneben und beweist damit erneut, wie wichtig ihm Zeit mit seiner Familie ist.

Orlando, der 2020 mit seiner damaligen Partnerin Katy Perry (40) die kleine Daisy willkommen hieß, scheint seine Vaterrolle sichtlich zu genießen. Inzwischen sind Orlando und Katy zwar getrennt, doch äußern sich respektvoll über den anderen Elternteil. Bereits vor wenigen Wochen sprach Orlando in einem Interview bei der "Today Show" über die Trennung und zeigte sich dabei erstaunlich gelassen. "Mir geht's großartig", sagte der Schauspieler damals lächelnd und ließ keinen Zweifel daran, dass beide trotz Liebes-Aus das Wohl von Daisy weiterhin an erste Stelle setzen. Orlando betonte: "Uns geht es großartig, uns wird es großartig gehen, es gibt nichts außer Liebe."

Getty Images Orlando Bloom, Oktober 2024

Instagram / orlandobloom Daisy Dove Bloom, 2025

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und sein Sohn Flynn, 2025