Orlando Bloom feierte Halloween mit Katy-Perry-Double

Orlando Bloom (48) verbrachte Halloween mit seiner Ex-Frau Katy Perry (41) – aber nur fast! Rachel Lynn Matthews begleitete den Filmstar dieses Jahr bei der Süßes-sonst-gibt's-Saures-Tour um die Häuser – verkleidet als Katy Perry. Die Schauspielerin trug einen blauen Bodysuit und eine schwarze Perücke und machte People zufolge zudem die ikonische Geste der "California Gurls"-Interpretin, bei der sie nach der Landung den Boden küsste. Eine mehr als deutliche Anspielung auf Katys Blue-Origin-Flug im April. Zu sehen war das Ganze in Rachels Instagram-Storys, wo sie das Foto mit den Worten "Take up space!" versah.

Im Juli hatten Vertreter von Katy und Orlando das Ende ihrer Beziehung bestätigt. Gegenüber Page Six hieß es: "Orlando und Katy haben ihre Beziehung in den vergangenen Monaten verlagert, um sich auf das gemeinsame Elternsein zu konzentrieren." Man werde "weiterhin als Familie zusammen gesehen werden", denn die gemeinsame Tochter habe Priorität. Auch People berichtete von einer Quelle, Katy habe "jede Absicht, eine positive und respektvolle Beziehung zu Orlando aufrechtzuerhalten", da er der Vater ihrer Tochter sei.

Privat betonte Orlando zuletzt öffentlich, dass zwischen ihm und Katy weiterhin gutes Einvernehmen herrsche. In der US-Morningshow "Today" sagte er im Gespräch mit Craig Melvin: "Ich bin so dankbar. [...] Wir haben die schönste Tochter. [...] Und wir sind großartig. Wir werden großartig sein. Nichts als Liebe." So positiv wird der Fluch der Karibik-Star hoffentlich weiterhin bleiben – auch wenn Katy nun in einer neuen Beziehung ist.

Instagram / rachellynnmatthews Rachel Lynn Matthews und Orlando Bloom an Halloween 2025

Imago Katy Perry nach dem Blue-Origin-Flug im April 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024